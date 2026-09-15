بالفيديو.. أعمال لحام تشعل حريقا في منزلين في لبنان

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اندلع حريق في الطوابق الأخيرة من منزلَي آل الأسعد وآل الكردلي، داخل مبنيين متجاورين قرب مدرسة النصر في مدينة الميناء.
وبحسب المعلومات، اشتعلت النيران خلال أعمال لحام كهربائي في إحدى فتحات منزل آل الأسعد، قبل أن تمتد إلى المنزل المجاور. وحضرت فرق الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس… pic.twitter.com/Kt0foSMbQ5
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 15, 2026
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اندلع حريق في الطوابق الأخيرة من منزلَي آل الأسعد وآل الكردلي، داخل مبنيين متجاورين قرب مدرسة النصر في مدينة الميناء.
وبحسب المعلومات، اشتعلت النيران خلال أعمال لحام كهربائي في إحدى فتحات منزل آل الأسعد، قبل أن تمتد إلى المنزل المجاور. وحضرت فرق الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس… pic.twitter.com/Kt0foSMbQ5
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 15, 2026