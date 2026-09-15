بالفيديو.. أعمال لحام تشعل حريقا في منزلين في لبنان

اندلع حريق في الطوابق الأخيرة من منزلَي آل الأسعد وآل الكردلي، داخل مبنيين متجاورين قرب في .



وبحسب المعلومات، اشتعلت النيران خلال أعمال لحام كهربائي في إحدى فتحات منزل آل الأسعد، قبل أن تمتد إلى المنزل المجاور. وحضرت فرق الدفاع المدني وفوج إطفاء والصليب الأحمر إلى الموقع، من دون تسجيل إصابات.

اندلع حريق في الطوابق الأخيرة من منزلَي آل الأسعد وآل الكردلي، داخل مبنيين متجاورين قرب مدرسة النصر في مدينة الميناء.



وبحسب المعلومات، اشتعلت النيران خلال أعمال لحام كهربائي في إحدى فتحات منزل آل الأسعد، قبل أن تمتد إلى المنزل المجاور. وحضرت فرق الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس… pic.twitter.com/Kt0foSMbQ5 — 24 (@Lebanon24) September 15, 2026 Advertisement

