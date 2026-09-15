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لبنان

بالفيديو.. أعمال لحام تشعل حريقا في منزلين في لبنان

Lebanon 24
15-09-2026 | 09:37
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بالفيديو.. أعمال لحام تشعل حريقا في منزلين في لبنان
بالفيديو.. أعمال لحام تشعل حريقا في منزلين في لبنان photos 0
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اندلع حريق في الطوابق الأخيرة من منزلَي آل الأسعد وآل الكردلي، داخل مبنيين متجاورين قرب مدرسة النصر في مدينة الميناء.

وبحسب المعلومات، اشتعلت النيران خلال أعمال لحام كهربائي في إحدى فتحات منزل آل الأسعد، قبل أن تمتد إلى المنزل المجاور. وحضرت فرق الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس والصليب الأحمر إلى الموقع، من دون تسجيل إصابات.
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