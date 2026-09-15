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لبنان

وزير الدفاع استقبل نظيره الفنلندي ونوه بدور كتيبة بلاده في الجنوب

Lebanon 24
15-09-2026 | 10:15
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وزير الدفاع استقبل نظيره الفنلندي ونوه بدور كتيبة بلاده في الجنوب
وزير الدفاع استقبل نظيره الفنلندي ونوه بدور كتيبة بلاده في الجنوب photos 0
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، يرافقه سفيرة فنلندا آن مسكانن ووفد مرافق. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين، إضافة إلى التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
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ورحب منسى بنظيره الفنلندي، شاكرا لـ"الدعم المتواصل الذي تقدمه فنلندا إلى لبنان والجيش اللبناني، ومساهمتها الممتدة منذ عقود في مهام الأمم المتحدة في لبنان، لا سيما من خلال مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل".



كما نوه بـ"الدور الذي تؤديه الكتيبة الفنلندية في الجنوب، إضافة الى مساهماتها في دعم المجتمعات المحلية من خلال مشاريع التعاون المدني – العسكري CIMIC في المجالات الإنسانية والإنمائية والخدماتية".



وتناول البحث مرحلة ما بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" نهاية العام الحالي.



وأكد منسى "أهمية استمرار الدور الدولي الداعم للاستقرار والجيش اللبناني"، مرحبا بـ"أي مساهمة فنلندية مستقبلية ضمن إطار قانوني ودولي يتم التوافق عليه".



كما عرض وزير الدفاع الوطني تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مشيرا إلى "اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن، وأهمية تطبيق أبرز بنوده المتعلقة بالانسحاب ووقف إطلاق النار، اللذين لم يتحققا حتى تاريخه، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية".



من جهته، أكد وزير الدفاع الفنلندي "حرص بلاده على مواصلة دعم لبنان والجيش اللبناني"، مثمنا "الدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار"، ومشددا على "أهمية التعاون مع لبنان ومواصلة التشاور في شأن مستقبل المهمة الدولية في الجنوب والسبل الكفيلة دعم الاستقرار في المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "بلاده تشارك في المناقشات الهادفة إلى إيجاد مهمة دولية بديلة عن اليونيفيل بعد انتهاء مهامها".
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