النيابة العامة تطلب اتهام ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت

طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق في قضية انفجار مرفأ .

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وأفاد مصدر قضائي لوكالة "أ ف ب" بأن التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام إلى عون، البالغ 92 عاماً، على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام ".

وبحسب المصدر، كان المحامي العام التمييزي قد سلّم المحقق العدلي، في وقت سابق اليوم، مطالعته في الملف، والتي حدّد فيها مسؤوليات أكثر من 70 شخصاً، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم المحقق العدلي.

ويعود القرار الاتهامي إلى المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة، إذ يملك صلاحية الأخذ بمطالب العامة أو عدم اعتماد بعضها، وفقاً للوقائع والأدلة التي توصّل إليها خلال التحقيق.