تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

النيابة العامة تطلب اتهام ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
15-09-2026 | 12:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
النيابة العامة تطلب اتهام ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت
النيابة العامة تطلب اتهام ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طلبت النيابة العامة اللبنانية توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت.

Advertisement

وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" بأن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام إلى عون، البالغ 92 عاماً، على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع". 

وبحسب المصدر، كان المحامي العام التمييزي قد سلّم المحقق العدلي، في وقت سابق اليوم، مطالعته في الملف، والتي حدّد فيها مسؤوليات أكثر من 70 شخصاً، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم المحقق العدلي.

ويعود القرار الاتهامي إلى المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة، إذ يملك صلاحية الأخذ بمطالب النيابة العامة أو عدم اعتماد بعضها، وفقاً للوقائع والأدلة التي توصّل إليها خلال التحقيق.

مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: سيعود ملف مرفأ بيروت خلال 60 إلى 90 يوم من النيابة إلى المحقق العدلي
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة في طهران: إصدار لائحة الاتهامات بقضية العدوان الإرهابي الذي أدى لاستشهاد قائد الثورة والجمهورية و4 أفراد من عائلته
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القرار الظني في قضية انفجار المرفأ قريباً
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الصحافة الفرنسية

المجلس الأعلى للدفاع

الصحافة الفرنسية

النيابة العامة

المجلس الأعلى

المحامي العام

ميشال عون

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-15
Lebanon24
15:54 | 2026-09-15
Lebanon24
15:30 | 2026-09-15
Lebanon24
15:00 | 2026-09-15
Lebanon24
14:30 | 2026-09-15
Lebanon24
14:20 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24