النيابة العامة تطلب اتهام ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
طلبت النيابة العامة اللبنانية توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت.
Advertisement
وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" بأن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام إلى عون، البالغ 92 عاماً، على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع".
وبحسب المصدر، كان المحامي العام التمييزي قد سلّم المحقق العدلي، في وقت سابق اليوم، مطالعته في الملف، والتي حدّد فيها مسؤوليات أكثر من 70 شخصاً، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم المحقق العدلي.
ويعود القرار الاتهامي إلى المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة، إذ يملك صلاحية الأخذ بمطالب النيابة العامة أو عدم اعتماد بعضها، وفقاً للوقائع والأدلة التي توصّل إليها خلال التحقيق.