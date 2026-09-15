بعد طلب النيابة اتهامه.. ماذا يقول القانون عن ملاحقة عون؟

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أفاد الخبير الدستوري عادل يمين، في حديث لـ" "، بأنّه لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية بالجرائم العادية أو بخرق أو بالخيانة العظمى، إلا من قبل مجلس النواب، وبأغلبية الثلثين من عدد ، على أن يُحال إلى المحاكمة حصراً أمام لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي، لا يحق للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق العدلي طلب اتهام رئيس الجمهورية، سواء كان في منصبه حالياً أو سابقاً.وكانت التمييزية قد طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق في قضية انفجار مرفأ .وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة "أ ف ب" بأن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام إلى عون، على اعتبار أنّه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع".