تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذا هو هدف نتنياهو في لبنان.. جنرال إسرائيلي يكشفه

Lebanon 24
16-09-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هذا هو هدف نتنياهو في لبنان.. جنرال إسرائيلي يكشفه
هذا هو هدف نتنياهو في لبنان.. جنرال إسرائيلي يكشفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هاجم الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسرائيل زيف حكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً أنها انتقلت من سياسة "الهدوء بأي ثمن" إلى "الحرب بأي ثمن"، من دون تحديد أهداف سياسية واضحة للعمليات العسكرية.
Advertisement
 
 
وقال زيف، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن غياب الهدف السياسي يؤدي إلى تآكل الإنجازات العسكرية وإهدار الفرص الإقليمية، مشيراً إلى أن الحكومة تستخدم استمرار الحرب للتنصل من مسؤوليتها عن إخفاق 7 تشرين الأول 2023.


وتطرق زيف إلى الجبهة اللبنانية، لافتاً إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي أعاد توجيه تهديداته نحو "حزب الله"، في ظل الحديث عن عدم نزع سلاحه والاحتفاء بتفجير أنفاق في سلسلة جبال علي الطاهر.


ورأى زيف أن تل أبيب تتجاهل اتفاق الإطار في واشنطن، الذي فتح، رغم نقاط ضعفه، مساراً يمنح الحكومة اللبنانية مصلحة في التحرك ضد "حزب الله"، معتبراً أن إعادة تسخين الجبهة قد تخدم الحسابات الانتخابية، لكنها لا تخدم مصالح إسرائيل، بحسب تعبيره.


وفي الملف اليمني، حذّر زيف من تداعيات سيطرة الحوثيين على السواحل والجزر الاستراتيجية المشرفة على مضيق باب المندب، الذي تمر عبره 12 في المئة من التجارة العالمية ونحو 30 في المئة من حركة الحاويات.


وأشار إلى أن إغلاق باب المندب، بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز، يضع حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا تحت ضغط كبير، ويمس السعودية ومصر والأردن ودول القرن الأفريقي والهند والصين واليابان وأوروبا، إضافة إلى ميناء إيلات المتوقف منذ مدة.
 

واعتبر أن هذا التطور كان يمكن أن يشكل فرصة أمام إسرائيل للمشاركة في قيادة تحالف إقليمي وتكنولوجي لإعادة فتح الممر البحري، وتحويل قدراتها العسكرية إلى مكاسب سياسية. لكنه رأى أن سياسات حكومة نتنياهو أهدرت هذه الفرصة.


واتهم زيف الحكومة الإسرائيلية بارتكاب سلسلة إخفاقات، بدءاً من سياستها السابقة تجاه حركة "حماس"، مروراً بهجوم 7 تشرين الأول، وصولاً إلى العودة بعد حرب استنزاف إلى إقامة أحزمة أمنية في غزة ولبنان.


وختم بالقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعرقل، بحسب تقديره، محاولات نتنياهو إعادة إشعال المنطقة، معتبراً أن حسم مستقبل الفرص السياسية المتبقية سيكون في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
مواضيع ذات صلة
تقرير اسرائيلي يكشف جدول نتنياهو في الساعات الأولى لهجوم"7 أكتوبر"
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 03:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: هذا ما ينتظر جنوب لبنان بعد انسحاب "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 03:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنرال الاميركي كليرفيلد في بيروت حاملا "تشددًا إسرائيليًا"
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 03:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "جبل بيكاكس": هذا ما يحمله نتنياهو إلى ترامب.. تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 03:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

السعودية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2026-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-09-16
Lebanon24
16:30 | 2026-09-16
Lebanon24
15:45 | 2026-09-16
Lebanon24
15:05 | 2026-09-16
Lebanon24
14:48 | 2026-09-16
Lebanon24
14:39 | 2026-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24