بعد تناول الدجاج.. عائلة من 6 أشخاص تتعرّض لعارض صحي مفاجئ!

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نُقلت عائلة مؤلفة من 6 أشخاص، بينهم صهران، بشكل طارئ إلى عدد من المستشفيات، بعد ظهور عوارض يُشتبه بأنها ناتجة عن تسمم غذائي عقب تناول الدجاج، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأفادت المعلومات بأن 4 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى الحكومي في طرابلس، وشخص إلى المستشفى الإسلامي، فيما نُقل شخص آخر إلى أحد مستشفيات بيروت، حيث عانوا من حالات استفراغ وإسهال، فيما سُجّلت لدى بعضهم التهابات حادة.
وعلى الفور، تحرّكت الدائرة الصحية في بلدية الميناء، بمؤازرة عناصر من شرطة البلدية، وأخذت عينات من عدد من المحال المعنية في سوق الخضار في الميناء، على أن تُرسل العينات إلى المختبر لإجراء الفحوص اللازمة.
وبانتظار صدور النتائج المخبرية الرسمية، تبقى أسباب التسمم ومصدره قيد المتابعة والتحقق من الجهات المختصة.