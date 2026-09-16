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لبنان

قطع طريق دوار أبو علي في طرابلس.. والجيش يتدخل لفتح الطريق

Lebanon 24
16-09-2026 | 14:30
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قطع طريق دوار أبو علي في طرابلس.. والجيش يتدخل لفتح الطريق
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شهد طريق دوار أبو علي في طرابلس، مساء اليوم، زحمة سير خانقة، إثر قيام عدد من شبان منطقة التبانة بقطع الطريق للمطالبة بإخلاء سبيل المدعو "و.ح" لدى الأجهزة الأمنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب المعلومات، تزامن قطع الطريق مع مرور عدد من أبناء المنطقة المتوجهين لأداء فريضة العمرة، ما أدى إلى ازدحام إضافي في حركة السير.

وعلى الأثر، تدخلت وحدات من الجيش اللبناني وعملت على فتح الطريق أمام السيارات، لتعود حركة السير إلى طبيعتها تدريجيًا.

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