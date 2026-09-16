قطع طريق دوار أبو علي في طرابلس.. والجيش يتدخل لفتح الطريق

شهد طريق في ، مساء اليوم، زحمة سير خانقة، إثر قيام عدد من شبان منطقة بقطع الطريق للمطالبة بإخلاء سبيل المدعو "و.ح" لدى ، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

وبحسب المعلومات، تزامن قطع الطريق مع مرور عدد من أبناء المنطقة المتوجهين لأداء فريضة ، ما أدى إلى ازدحام إضافي في حركة السير.

وعلى الأثر، تدخلت وحدات من وعملت على أمام السيارات، لتعود حركة السير إلى طبيعتها تدريجيًا.