محاولة صدم إمام مسجد عفصديق في الميناء.. وهذا ما سيفعله غداً

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تعرّض إمام مسجد عفصديق في الكورة، الشيخ مسلم الزعبي، لمحاولة صدم أمام شركة "ألفا" للاتصالات في منطقة الميناء - طرابلس، إلا أن المحاولة لم تنجح، بحسب ما أفادت مصادر.
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وبحسب الرواية المتداولة، أقدم المدعو "إ. أ"، وكان يستقل سيارة بيك أب برفقة عامل سوري الجنسية، على محاولة صدم الشيخ الزعبي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.
وعلم أن الشيخ الزعبي سيتوجه غداً إلى الجهات المختصة لتقديم ادعاء بحق المعتدي.