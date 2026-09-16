محاولة صدم إمام مسجد عفصديق في الميناء.. وهذا ما سيفعله غداً

تعرّض إمام عفصديق في ، الشيخ مسلم ، لمحاولة صدم أمام شركة "ألفا" للاتصالات في - ، إلا أن المحاولة لم تنجح، بحسب ما أفادت مصادر.

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وبحسب الرواية المتداولة، أقدم المدعو "إ. أ"، وكان يستقل سيارة بيك أب برفقة عامل سوري الجنسية، على محاولة صدم الشيخ الزعبي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

وعلم أن الشيخ الزعبي سيتوجه غداً إلى الجهات المختصة لتقديم ادعاء بحق المعتدي.