إستياء دبلوماسي منمشهدعلى الطرقات الجنوبية

علم" " أن مسؤولاً دبلوماسياً أبدى استياءه من الانتشار الكثيف للأعلام والشعارات الحزبية على الطرقات الجنوبية وحث على المطالبة بإزالتها.

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وبحسب المعلومات، اعتبر المسؤول أن هذا المشهد يطغى على حضور الدولة ومؤسساتها، ويعكس صورة لا تنسجم مع المرحلة الراهنة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى دور الجيش والإدارات الرسمية في تثبيت الاستقرار وإعادة الحياة إلى البلدات المتضررة.

وأشارت المعلومات إلى أن الملاحظة لم تُطرح بوصفها تفصيلاً شكلياً فقط، بل حملت رسالة سياسية واضحة بشأن ضرورة تعزيز صورة الدولة وحضورها في الجنوب خلال المرحلة المقبلة.