نواب "مقموعين"!

أثار اختزال مداخلات نواب "التيار الوطني الحر" بكلمة رئيس الكتلة النائب جبران باسيل استياءً داخل صفوف الكتلة، وهو ما عبّر عنه النائب سليم عون خلال مشادته مع النائب أحمد الخير، قائلاً: "عالقليلة عندك وقت لتحكي، نحنا ما عطانا وقت لنحكي".
وجاء كلام عون في إشارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري
، الذي منح المعارضة
30 دقيقة للتحدث خلال جلسة مساءلة الحكومة، فيما وافق باسيل
على أن يتولى الكلام باسم كتلة "التيار
" لمدة 30 دقيقة، بدلًا من منح سائر نواب الكتلة وقتًا للتحدث كلّ على حدة.
وليست هذه المرة الأولى التي يختصر فيها باسيل مداخلات أعضاء الكتلة بكلمته، الأمر الذي أثار تعليقات من بعض المتابعين، الذين وصفوا نواب "التيار" بأنهم "مقموعون".