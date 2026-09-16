نواب "مقموعين"!

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وجاء كلام عون في إشارة إلى ، الذي منح 30 دقيقة للتحدث خلال جلسة مساءلة الحكومة، فيما وافق على أن يتولى الكلام باسم كتلة " " لمدة 30 دقيقة، بدلًا من منح سائر نواب الكتلة وقتًا للتحدث كلّ على حدة.وليست هذه المرة الأولى التي يختصر فيها باسيل مداخلات أعضاء الكتلة بكلمته، الأمر الذي أثار تعليقات من بعض المتابعين، الذين وصفوا نواب "التيار" بأنهم "مقموعون".