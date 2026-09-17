"ذراع الروبوتات"...إسرائيل توسّع خياراتها العسكرية

في مؤشر إضافي على تصاعد سقف الخطاب تجاه ، جاءت زيارة رئيس الأركان إيال زامير لفرقة 91، لتحمل حسب مصادر عسكرية مطلعة عبر "لبنان ٢٤"، مؤشرات على نية بتصعيد جديد محتمل. وترى أن ربط تحقيق هدف نزع سلاح بشرط "تحسين فعالية " بهذا الشكل الفضفاض، من دون تحديد معايير واضحة لقياس "التحسن الكبير" المطلوب أو سقف زمني لتحققه، او من دون اخذ مجريات المفاوضات بعين الاعتبار، تمنح الجانب الإسرائيلي مرونة كبيرة في تفسيره وتوظيفه سياسيًا وفق مصلحته. وترى المصادر أن هذا النهج يحمّل عبء إثبات التزامها بترتيبات أمنية معينة، بينما يبقي في يد سلطة الحكم على مدى تحقق هذا الالتزام، وهو ما يفتح الباب أمام تبرير استمرار العمليات العسكرية أو التواجد داخل الأراضي كلما ارتأت القيادة أن الشرط لم يُستوفَ بعد.

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وتضيف المصادر أن الإعلان عن "ذراع الروبوتات" المرتقبة، يندرج ضمن مسار أوسع تعمل من خلاله المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على إعادة صياغة عقيدتها القتالية في الشمالية. فبحسب تقدير هذه المصادر، فان الاستثمار المتزايد في الأنظمة المسيّرة الجوية والبرية والبحرية يهدف إلى تقليص الاعتماد على القوة البشرية المباشرة، استنادًا إلى ما استُخلص من معارك سابقة كمعركة الشقيف ومرتفعات علي الطاهر.

وتشير المصادر إلى أن هذه المعارك تُستخدم داخليًا كنموذج مرجعي يبرهن على نجاعة هذا التوجه، ويمهّد لتوسيع نطاقه في المرحلة المقبلة.