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لبنان

الخبز يرتفع 5 آلاف ليرة... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-09-2026 | 02:47
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الخبز يرتفع 5 آلاف ليرة... إليكم التفاصيل
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 أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتعديل سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران من 75,000 إلى 80,000 ليرة، أي بزيادة قدرها 5,000 ليرة، تطبيقاً لآلية التسعير المعتمدة منذ سنوات، والتي تحتسب بصورة دورية الكلفة الفعلية لمكوّنات إنتاج الخبز.

أضاف البيان :" تُدرك الوزارة تماماً ما تمثّله أي زيادة في سعر الخبز من عبء إضافي على المواطنين، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة. إلا أن هذا التعديل المحدود بات ضروريًا لضمان استمرارية إنتاج الخبز وتوافره في الأسواق. جاء هذا التعديل بعد تضاعف سعر المازوت منذ بداية الأزمة، علماً أنه يشكّل نحو 22% من كلفة إنتاج الخبز، إلى جانب ارتفاع سائر تكاليف الإنتاج. وقد انعكست هذه الزيادات مباشرةً على كلفة تشغيل الأفران وإنتاج ربطة الخبز، وفقاً للحسابات التي تعتمدها آلية التسعير".

وشدّدت الوزارة على أن "آلية التسعير تعمل في الاتجاهين، وأنها ستُعيد النظر في السعر وتخفضه فور تراجع كلفة الإنتاج، كما فعلت سابقاً وفق الآلية نفسها".

وأعلنت أن "مديرية حماية المستهلك تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والأفران للتأكد من التزام السعر الرسمي وضبط أي مخالفات، بما يحفظ انتظام السوق ويحمي حقوق المستهلكين".

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