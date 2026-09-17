سعر ربطة الخبز إلى 100 ألف ليرة؟

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ارتفع سعر ربطة الخبز مجددًا، بعدما أصدرت قرارًا بتعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران، من 75 ألف ليرة إلى 80 ألف ليرة، أي بزيادة قدرها 5 آلاف ليرة، تطبيقًا لآلية التسعير المعتمدة منذ سنوات، والتي تحتسب بصورة دورية الكلفة الفعلية لمكوّنات إنتاج الخبز، بحسب ما أعلنت.وبموجب القرار، سيبلغ سعر ربطة الخبز بالحجم الوسط للمستهلك في المحال التجارية 95 ألف ليرة، في حين يبلغ سعر الربطة بالحجم الصغير 60 ألف ليرة.ويأتي هذا القرار في وقت يشكّل فيه الخبز سلعة أساسية في الاستهلاك اليومي للأسر، ما يجعل أي تعديل في سعره موضع اهتمام مباشر، لما قد يترتب عليه من انعكاسات على النفقات المعيشية.ومع إقرار السعر الجديد، فإن ذلك يفرض كلفة إضافية على ميزانيات الأسر، ولا سيما العائلات ذات الدخل المحدود، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.وبات المواطن اللبناني يتخوّف من وصول سعر ربطة الخبز قريبا إلى 100 ألف ليرة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميًا، وما قد يرافق ذلك من زيادة إضافية في كلفة المعيشة.