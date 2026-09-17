من أجواء الصيف إلى الأمطار والرعد...إليكم تفاصيل الطقس

يسيطر طقس صيفي اعتيادي على والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة تتجاوز معدلاتها الموسمية على الجبال وفي المناطق الداخلية، وذلك حتى يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي محدود الفعالية يترافق مع أمطار متفرقة، ويستمر تأثيره حتى صباح السبت قبل أن يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجياً.

ويبلغ معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: بين 22 و32 درجة مئوية في ، وبين 24 و32 درجة في ، وبين 16 و32 درجة في .

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:



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يكون الطقس قليل الغيوم إجمالاً، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، في حين تنخفض بشكل محدود على الجبال وفي المناطق الداخلية. ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من فترة الظهر.

الجمعة:

يكون الطقس غائماً جزئياً، يتحول تدريجياً إلى غائم، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة. كما تتكاثف الغيوم خلال النهار، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً، ولا سيما في شمال البلاد، وتترافق مع برق ورعد ورياح ناشطة تؤدي إلى ارتفاع موج البحر، مع احتمال تساقط حبات البرد.

السبت:

يكون الطقس غائماً جزئياً، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية متفرقة، خصوصاً في شمال البلاد خلال فترة الصباح، بالتزامن مع رياح ناشطة.

الأحد:

يكون الطقس قليل الغيوم إجمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.