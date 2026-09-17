هل سيتخطى سعر صفيحة المازوت حاجز الـ30 دولاراً؟

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أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، عبر منصة "أكس"، أنه بسبب التصعيد العسكري في الخليج العربي والبحر الاحمر والحرب الروسية الاوكرانية، فان صفيحة المازوت الديزل ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وتتخطى حاجز ٣٠ دولار، يوم غد الجمعة".
بكل اسف وطبعا" بسبب التصعيد العسكري في الخليج العربي والبحر الاحمر والحرب الروسية الاوكرانية، فان صفيحة المازوت الديزل ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وتتخطى حاجز ٣٠ دولار، يوم الجمعة. pic.twitter.com/rnHJOlsaEU
— Georges Brax (@brax_georges) September 17, 2026
أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، عبر منصة "أكس"، أنه بسبب التصعيد العسكري في الخليج العربي والبحر الاحمر والحرب الروسية الاوكرانية، فان صفيحة المازوت الديزل ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وتتخطى حاجز ٣٠ دولار، يوم غد الجمعة".
بكل اسف وطبعا" بسبب التصعيد العسكري في الخليج العربي والبحر الاحمر والحرب الروسية الاوكرانية، فان صفيحة المازوت الديزل ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وتتخطى حاجز ٣٠ دولار، يوم الجمعة. pic.twitter.com/rnHJOlsaEU