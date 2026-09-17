هل سيتخطى سعر صفيحة المازوت حاجز الـ30 دولاراً؟

أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ، عبر منصة "أكس"، أنه بسبب التصعيد العسكري في والبحر والحرب الروسية الاوكرانية، فان صفيحة المازوت الديزل ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وتتخطى حاجز ٣٠ دولار، يوم غد الجمعة".

بكل اسف وطبعا" بسبب التصعيد العسكري في العربي والبحر الاحمر والحرب الروسية الاوكرانية، فان صفيحة المازوت الديزل ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وتتخطى حاجز ٣٠ دولار، يوم الجمعة. pic.twitter.com/rnHJOlsaEU