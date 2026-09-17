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لبنان

هل سيتخطى سعر صفيحة المازوت حاجز الـ30 دولاراً؟

Lebanon 24
17-09-2026 | 04:09
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هل سيتخطى سعر صفيحة المازوت حاجز الـ30 دولاراً؟
هل سيتخطى سعر صفيحة المازوت حاجز الـ30 دولاراً؟ photos 0
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