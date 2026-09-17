ESA Business School تحتفل بمرور 30 عامًا على تأسيسها

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بمناسبة مرور ثلاثة عقود على مسيرتها الحافلة بالتميّز، نظّمت ESA Business School عشاء الذكرى الثلاثين في حديقة Henry et Nadège Obegi في حرمها الجامعي في ، وذلك في واحدة من أبرز ضمن برنامج الاحتفالات الذي امتد على مدار الأسبوع.وشكّل هذا العشاء إحدى أبرز محطات الاحتفال، حيث جمع ممثلين عن الجهات المكوّنة لهيكل الحوكمة في ESA Business School، ولا سيما من ، وسفارة في ، وغرفة التجارة والصناعة في Paris Île-de-France (CCI Paris Île-de-France) التي تتولى . كما شارك في المناسبة عدد من الوزراء، وقادة الشركات، وشركاء المدرسة، إضافةً إلى شخصيات بارزة من الأوساط الاقتصادية السياسية والفرنسية. وقد شكّلت هذه المناسبة محطة مهمة في تاريخ المدرسة التي تأسست عام 1996، واحتفلت بهذه الذكرى من خلال سلسلة من الفعاليات التي جمعت أعضاء مجتمعها الأكاديمي والاقتصادي والمؤسساتي.وأُقيم الاحتفال بحضور لـESA Business School، السيد Maxence Duault، ونائب رئيس المدرسة والرئيس الفخري لغرفة التجارة والصناعة في Paris Île-de-France (CCI Paris Île-de-France)، السيد Jean-Paul Vermès، والمستشار الأول لسفير فرنسا في لبنان، السيد Bruno Pereira da Silva، وحاكم مصرف لبنان، صاحب السعادة Karim Souaid. كما تخلّلت الأمسية كلمات للمتحدثين، أكّدوا خلالها أهمية هذه المناسبة ودلالاتها في مسيرة المؤسسة.وشكّل العشاء مناسبة للتلاقي والتقدير، حيث جرى تكريم جميع الذين أسهموا في تطوير المؤسسة وتعزيز مكانتها وتأثيرها على مدى العقود الثلاثة الماضية. وبهذه المناسبة، كرّمت ESA Business School السيد Jean-Pierre Lafon، السفير الفرنسي السابق في لبنان وأحد الشخصيات المؤسسة للمدرسة، تقديرًا لدوره المحوري في إنشاء هذه المؤسسة.كما شهدت الأمسية افتتاح حديقة المانحين، وهي مساحة خُصّصت تكريمًا للأشخاص والمؤسسات التي كان لدعمها دورٌ محوري في نمو المدرسة وتعزيز أثرها في الأوساط التعليمية والاقتصادية.واندرج هذا العشاء ضمن برنامج خاص أعدّته ESA Business School بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الأخرى التي أُقيمت بين 14 و18 أيلول. وعلى مدى هذا الأسبوع، استضافت المدرسة مؤتمرات، وافتتاحات، ولقاءات، بالإضافة إلى حفل التخرّج، في إطار برنامج احتفى بتاريخ المؤسسة وإنجازاتها وطموحاتها المستقبلية، مؤكّدةً بذلك دورها بوصفها جسرًا يربط بين لبنان وفرنسا وعالم الأعمال.