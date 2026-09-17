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فيديو ومشاهد ميدانية لـ "لبنان 24" من داخل القطاع الغربي في جنوب لبنان#lebanon24 pic.twitter.com/tszPbDe9Ce
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 17, 2026
فيديو ومشاهد ميدانية لـ "لبنان 24" من داخل القطاع الغربي في جنوب لبنان#lebanon24 pic.twitter.com/tszPbDe9Ce
فيديو ومشاهد ميدانية لـ "لبنان 24" من داخل القطاع الغربي في جنوب لبنان#lebanon24 pic.twitter.com/tszPbDe9Ce
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 17, 2026