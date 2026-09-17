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لبنان

فيديو ومشاهد ميدانية لـ "لبنان 24" من داخل القطاع الغربي في جنوب لبنان

Lebanon 24
17-09-2026 | 05:04
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فيديو ومشاهد ميدانية لـ لبنان 24 من داخل القطاع الغربي في جنوب لبنان
فيديو ومشاهد ميدانية لـ لبنان 24 من داخل القطاع الغربي في جنوب لبنان photos 0
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حصل "لبنان 24" على مشاهد ميدانية من القطاع الغربي في جنوب لبنان، توثّق الواقع القائم في عدد من البلدات والمناطق، في ظل استمرار التحركات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وتأتي هذه المشاهد التي توثق حجم الدمار في المنطقة في وقت لا تزال فيه أجزاء من القطاع الغربي تشهد تحركات ميدانية وأعمال تمشيط. 
 
 
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