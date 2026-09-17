فيديو ومشاهد ميدانية لـ "لبنان 24" من داخل القطاع الغربي في جنوب لبنان

حصل " " على مشاهد ميدانية من القطاع في ، توثّق الواقع القائم في عدد من البلدات والمناطق، في ظل استمرار التحركات والعمليات العسكرية في المنطقة.



وتأتي هذه المشاهد التي توثق حجم الدمار في المنطقة في وقت لا تزال فيه أجزاء من القطاع الغربي تشهد تحركات ميدانية وأعمال تمشيط.