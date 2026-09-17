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لبنان

توقيف لبنانيّ وشريكيه السوريين في كفردبيان... وصورة تُوثّق ما تمّ ضبطه داخل منزله

Lebanon 24
17-09-2026 | 05:45
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توقيف لبنانيّ وشريكيه السوريين في كفردبيان... وصورة تُوثّق ما تمّ ضبطه داخل منزله
توقيف لبنانيّ وشريكيه السوريين في كفردبيان... وصورة تُوثّق ما تمّ ضبطه داخل منزله photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة الموضوعة من قبل وحدة الشّرطة القضائيّة والهادفة إلى مكافحة آفة المخدّرات والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، حول قيام المدعو: ك. ع. (مواليد عام 1974، لبناني) باستجلاب كمية من المخدرات الى بلدة كفردبيان في فترات متلاحقة، إضافة إلى حيازته كمية من الأسلحة الحربية.
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وبنتيجة المتابعة، قامت إحدى دوريّات المكتب بتاريخ 21-08-2026 بمداهمة منزله في البلدة عينها، وأوقفته وشريكيه:

-ح. ج. (مواليد عام 1996، سوري)

-ع. ر. (مواليد عام 2005، سوري)

بتفتيشهم والشقّة، تم ضبط ما يلي:

بندقية دكتريوف نوع” RPD” عيار 7،62 ملم، وبندقية كلاشنكوف، وبندقية نوع “روغر” عيار ٦ ملم

قناصة نوع “دراغونوف” عيار 7،62 ملم

مسدّسان حربيّان، مع كمية من الطلقات

عبوة زجاجيّة بداخلها /44/ غ. من مادة الماريجوانا

طبة بلاستيكية شفافة اللون بداخلها مادة الكوكايين بلغت زنتها /13،6/ غ. قائم

قطعة من مادة باز الكوكايين بلغت زنتها /5،7/ غ

ميزان حساس، وفرامة حديدية بداخلها مادة الماريجوانا، وأدوات تستخدم لتصنيع مادة الباز كوكايين.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.
 
 
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