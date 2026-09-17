رئيس نقابة اصحاب الصهاريج: لتعديل أجور نقل المحروقات

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طالب رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في سرعيني للنقل ب"ضرورة تعديل تعرفة النقل البري في ضوء الارتفاعات القياسية المستمرة في اسعار المحروقات".كما طالب "الوزارات المعنية اي الطاقة والمياه والاشغال العامة والنقل باتخاذ قرار سريع وعادل بهذا الشأن لان اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات يتحملون اعباء اضافية في الكلفة التشغيلية" .ودعا في بيان الى" تلبية طلب النقابة بالسرعة اللازمة تفاديا لحصول ازمات نقل"، سائلا:" هل هذه الوزارات على علم بحجم المشكلة التي تصيب قطاع النقل في ظل الظروف الراهنة؟"، مشيرا الى ان" النقابة تقدمت بدراسة مفصلة عن كلفة النقل الى المديرية العامة للنقل البري والبحري بتاريخ 1/9/2026 ، علما ان آخر تعديل على هذه الاجور حصل في 30/12/2024 اذ كان سعر صفيحة المازوت 1,339,000ليرة لبنانية ، وعند تقديم الطلب كان سعر صفيحة المازوت 2,433,000 ، واليوم اصبح السعر 2,641,000ليرة لبنانية ، ولغاية اليوم لم نتلق اي جواب او موقف صريح وواضح حول مطلبنا الوارد في الدراسة".وقال سرعيني : " ان استمرار تجاهل مطالبنا سيزيد من معاناة اصحاب الصهاريج خصوصا وان ارتفاعا كبيرا طرأ على العناصر الداخلة في تركيبة كلفة النقل : غلاء المعيشة ، الصيانة ، التأمين ، الاطارات ، قطع الغيار، رواتب واجور السائقين ، وسائر النفقات الثابتة والمتحركة والمفصلة في الدراسة التي سجلت تحت رقم 451 تاريخ 1/9/2026 في قلم المديرية العامة للنقل البري والبحري ، مع ان عمل الصهاريج هو تأمين المحروقات الى كل الموجودة على مساحة الاراضي "، واكد "إن المحروقات هي مادة اقتصادية اساسية في الاقتصادية للبلاد وتهم كل فئات الناس وكل المؤسسات الصحية والتربوية والسكنية خصوصا واننا على ابواب الشتاء".وختم سرعيني آملا ان "تترجم الوعود الصادقة الى نتائج ايجابية لانصاف اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات حتى لا نضطر مرغمين الى التوقف عن العمل وهذا ما لا نرجوه في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد ".