تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي اسقبل السفير المكسيكي.. وعرض أوضاع القرى الحدودية مع رئيس كاريتاس لبنان ورئيس بلدية رميش

Lebanon 24
17-09-2026 | 07:40
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الراعي اسقبل السفير المكسيكي.. وعرض أوضاع القرى الحدودية مع رئيس كاريتاس لبنان ورئيس بلدية رميش
الراعي اسقبل السفير المكسيكي.. وعرض أوضاع القرى الحدودية مع رئيس كاريتاس لبنان ورئيس بلدية رميش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، يرافقه رئيس بيت مار شربل في بقاعكفرا الأب بطرس شكري.
Advertisement

وخلال اللقاء، شكر الأباتي محفوظ البطريرك الراعي على ترؤسه رتبة دفن الأباتي بولس نعمان، ووضعه في أجواء ما تقوم به الرهبانية من نشاطات وأعمال على مختلف الأراضي اللبنانية.

بعدها، استقبل البطريرك الراعي رئيس كاريتاس لبنان الأب سمير غاوي ورئيس بلدية رميش حنا العميل، الذي وضعه في أجواء الأوضاع الراهنة في رميش ودبل وعين أبل ، وما تتعرض له من صعوبات على مختلف الصعد الحياتية، ولا سيما التربوية والصحية والاقتصادية، إضافة إلى معاناة الأهالي في مناطق رميش ودبل وعين إبل.

وأشار العميل إلى أن "الأهالي يعيشون ظروفًا صعبة جدًا"، لافتًا إلى أن "القوافل التي تُنظَّم لتأمين المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات لأبناء المنطقة تُلغى في كثير من الأحيان. وأبدى البطريرك الراعي اهتمامًا كبيرًا بالأوضاع في القرى الحدودية"، مؤكدًا "اهتمامه بالأهالي ووقوفه إلى جانبهم". كما نقل إليه العميل دعوة باسم أبناء البلدات الثلاث لزيارة المنطقة، آملاً أن يلبيها قريبًا.

ولفت العميل بعد اللقاء إلى أن "مظلة بكركي تؤمّن الدعم المعنوي والمادي والروحي للأهالي، وتساعدهم على الصمود في أرضهم"، مشيدًا بالدور الذي تقوم به رابطة كاريتاس، برئاسة الأب سمير غاوي، في تنظيم القوافل إلى المنطقة والإبقاء على هذا الشريان مفتوحًا. كما وجّه الشكر إلى السفير البابوي، وإلى جميع الجمعيات والمؤسسات الدينية وغير الدينية التي تؤمّن المساعدات للأهالي.

وجدّد العميل شكره للبطريرك الراعي ولكل الجهات التي تساعد أبناء المنطقة، داعيًا إلى "استمرار الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بما يتيح لهم مواصلة صمودهم في أرضهم".

بعدها استقبل البطريرك رئيسة وأعضاء جمعية الحبل بلا دنس اللواتي طلبن بركته الأبوية بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين على تأسيس الجمعية وقدمن له أيقونة القديسة رفقا.

وقبيل الظهر استقبل للبطريرك الراعي سفير المكسيك في لبنان فرانسيسكو إرنستو روميرو بوك الذي أكد للراعي انه يزور المنطقة للمرة الاولى، فاطلعه على معالم الوادي المقدس والقرى المحيطة به .وخلال اللقاء أكد السفير المكسيكي" دعمه المعنوي وتأييده لمواقف البطريرك الوطنية الحميمة "،مؤكدا "عمق العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالمكسيك منذ الهجرة الاولى للبنانيين المنتشرين". ووضع  البطريرك في أوضاع الجالية اللبنانية في المكسيك.

وظهرا التقى الراعي العميد مصطفى بدران قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي ، والعميد ميلاد نصر الله قائد سرية اميون وعرض معهما الاوضاع الامنية في الشمال والإجراءات الامنية التي تقوم بها القوى الامنية لحفظ الامن والاستقرار. وقد اثنى البطريرك على" دور قوى الامن في الحفاظ على امن المواطن وعلى الاستقرار ".
مواضيع ذات صلة
سلام التقى رئيسَي بلديتي رميش ودبل: دعم صمود أهالي القرى الحدودية أولوية وطنية
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نطالب بوضع آلية تنسيق لضمان تنقل أهالي القرى الحدودية ووصول المساعدات اليهم
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"كاريتاس" رافقت رئيس أساقفة كولونيا الألمانية في زيارة تضامنية للبلدات الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث في الأوضاع مع طالوزيان وعرض العلاقات اللبنانية - السورية مع السفير قسطون
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

المارونية

اللبنانية

الماروني

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-09-17
Lebanon24
14:16 | 2026-09-17
Lebanon24
14:02 | 2026-09-17
Lebanon24
13:54 | 2026-09-17
Lebanon24
13:33 | 2026-09-17
Lebanon24
13:16 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24