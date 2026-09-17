أهالي البلدات المحتلة والمتضررة أمام سرايا النبطية: عودة النازحين وإعادة الإعمار ودفع بدلات الإيواء

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نظم أهالي البلدات المحتلة والمتضررة في الجنوب، اعتصاما حاشدا، أمام مبنى السرايا الحكومية في مدينة النبطية، شجباً للعدوان ، وتأكيداً على التمسك بالجنوب وأرضه، ومطالبة بإعادة الإعمارودفع التعويضات وبدلات الإيواء ورفضاً للتدخلات الأجنبية في قرارات الحكومة وانتهاك السيادة وحرية القرار.ورفع المعتصمون الأعلام وصور البلدات المدمرة، ولافتات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقوقهم، كُتب عليها: "تدمير البيوت لن يكسر عزيمتنا"، و"من أجل مطالبنا اعتصامنا"، و"شجباً للتدخلات الأجنبية اعتصامنا"، و"أين بدل الإيواء للنازحين يا حكومة ؟"، و«نصرة الجنوب واجب وطني»، فيما صدحت الأناشيد الوطنية والحماسية.وبعد النشيد الوطني، وكلمة تعريف لمختار بلدة زوطر الشرقية محمد حرب، ألقى رئيس بلدية مدينة النبطية عباس فخر الدين كلمة طالب فيها الدولة" بعودة ، وإعادة الإعمار، وتأمين الإيواء، والعمل الجاد والدؤوب لتحرير الأسرى والإسراع في إعادة المؤسسات والإدارات الرسمية، ولا سيما الأمنية منها، وتعزيز حضورها ومؤازرتها للمدينة".كما طالب برفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، باعتبار "أن مدينة النبطية ومحيطها يجب أن يحظيا بالأولوية، وإعطاء أهالي القرى المحتلة أولوية في مختلف برامج الوزارات".وأكد فخر الدين "تمسك أبناء الجنوب بأرضهم ودفاعهم عنها مهما غلت التضحيات، داعياً إلى التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها ضمانة لبقاء لبنان ومواجهة العدو"، مستشهداً بقول الإمام موسى : «السلم الأهلي أفضل وجوه الحرب»، ومشددا على أن "الثلاثية الذهبية: جيش، شعب، مقاومة"، هي عنوان للقوة والعزة.، قال رئيس بلدية كفرتبنيت الدكتور محمد فقيه "إن الوقفة تحمل صوت الشعب النازح، الصابر والمتمسك بأرضه وحقه في العودة إليها"، مؤكداً "أن المطلوب اليوم دعم أكبر وحضور أكبر وصوت أعلى".وأشار إلى أنه "منذ منتصف حزيران، أي بعد ما سمي بـ«اتفاق الإطار»، تم نسف وتفجير أكثر من 80 في المئة من الوحدات السكنية في كفرتبنيت ويحمر وأرنون وزوطر الشرقية وغيرها من قرى الشريط، إضافة إلى المحال والمؤسسات التجارية"، معتبرا أن هذه هي "نتيجة اتفاق الإطار على الأرض".وتوقف فقيه عند واقع زوطر الغربية، قائلاً :"إن البلدة التي قيل إنها ستكون منطقة نموذجية أصبحت، بحسب تعبيره، «من دون طرق، من دون مياه، من دون كهرباء، ومن دون منازل، وفوق كل ذلك مستباحة أمام درونات العدو».وأشار إلى "أن أهالي النبطية الفوقا كانوا حتى الأمس القريب يدخلون إلى بلدتهم، أما اليوم فأصبحوا ممنوعين من دخولها".وانتقد فقيه عدم تطبيق قانون الإعفاء الذي شمل محافظة النبطية، لافتا إلى استمرار فواتير الكهرباء والهاتف، وقال:" إن النازحين يدفعون ثمن نزوحهم ودمار منازلهم، بعد أن سمعوا وعودا بالإيواء والإعمار ومساعدة النازحين والعمال ودعم المصالح والمصانع والمزارعين".وأضاف: " ، لن نكون في استقبال أي مسؤول لا يحمل معه مشروعا واضحا وقراراً واضحا وتنفيذا واضحا. من يريد أن يزور النبطية ليتفرج، فليأتِ مثل أي مواطن يزور النبطية. أما نحن، فكفانا وعودا".وطالب فقيه بتأمين "مساعدات فعلية للنازحين وبدلات إيواء"، وقال :"هناك أموال تأتي باسم النازحين ووعود بالمساعدة، ونحن نريد أن تصل هذه الأموال إلى أصحابها، وأن يشعر المواطن بأن دولته تقف إلى جانبه في محنته".كما أثار فقيه ملف المؤسسات التربوية، متسائلا: عن إغلاق مجمع جامعي ومدارس ومعاهد مهنية خارج الخط الأصفر، قال إنها تحتضن نحو 11 ألف طالب، ما أدى إلى تشتت الطلاب وخسارة الأساتذة والموظفين لمصدر رزقهم"، مطالبا ب"حماية هذه المؤسسات وتأمين وجود أمني دائم ومكثف في المنطقة، من دار المعلمين وصولاً إلى حي الجامعات".وختم بالدعوة إلى "تفعيل دور الدولة ومؤسساتها، والإسراع في عودة الدوائر الرسمية إلى العمل"، مطالباً ب"تفعيل دور محافظة النبطية وتأمين حضور فعلي لها في هذه المرحلة الاستثنائية، والإسراع في تعيين محافظ أصيل يتابع شؤون الناس والبلدات والنازحين والمؤسسات، ويكون صوت المحافظة لدى الدولة المركزية".