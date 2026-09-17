الخطيب: نريد موقفا دوليا عمليا يمنع العدوّ من الاستمرار في القتل والتدمير والابادة

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إستقبل المجلس الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، قبل ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية، السفير الإسباني الجديد في ميغيل دي لوكاسغونتاليت، في زيارة تعارف تخللها بحث في التطورات وآفاقها.وعرض العلامة الخطيب للسفير رؤيته للاوضاع في لبنان في ظل العدوان المستمر، مقدرا موقف اسبانيا في هذا المجال ودور الكتيبة الاسبانية العاملة في نطاق "اليونيفيل".وقال:" ان ليست دولة بل هي عصابة ارهابية تمارس القتل والابادة والتدمير والتهجير ،وهي تدعي وتنادي بالسلام ، لكن ما تقوم به هو والتوسع وفرض الارادة".واضاف :" ان الموقف الاسباني ممتاز في هذه المرحلة ، لكننا نريد موقفا دوليا عمليا يمنع العدو من الاستمرار في القتل والتدمير والابادة ، ولا شك ان القوة الاسبانية في الجنوب تنقل لكم الحقائق عن الممارسات الاسرائيلية،ونتمنى عليكم العمل على بقاء اليونيفيل في الجنوب ،وهي شاهد على العدوان.وشرح العلامة الخطيب للسفير ظروف نشأة نتيجة العدوان والاحتلال الاسرائيلي ،في غياب الدولة وعدم قدرة الجيش على حماية الناس الذين اضطروا لحمل السلاح والدفاع عن انفسهم.وقال:" ان العدو الاسرائيلي، لم يوفر المؤسسات الانسانية والتربوية والرسمية والمقابر من النسف والتفجير، وكذلك لم يوفر "اليونيفيل" من الاعتداءات وقد سقط منها ضحايا" .وكرر العلامة الخطيب التحية للموقف الاسباني، مؤكدا الاستعداد للتعاون في كل المجالات التي يمكن التعاون فيها. وشكر ما تقدمه القوة الاسبانية للجنوبيين ،لا سيما في مجال بعض البيوت الجاهزة ،واذا كان من امكانية لتوسيع هذا المجال من خلال الحكومة الاسبانية ،لأن الحاجة كبيرة الى هذه البيوت في المرحلة الراهنة لإيواء الكثير من ".،شكر السفير الاسباني العلامة الخطيب الاستقبال والعرض الذي قدمه،واعدا بنقل الموقف الى حكومته ،مؤكدا على استمرار التواصل .بدران وعبد الرزاقوظهرا استقبل العلامة الخطيب على التوالي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور علي بدران، ثم رئيس جمعية الاصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق الذي قدم للعلامة الخطيب كتابه الجديد "المؤولية المجتمعية" ،وكانت جولة افق في التطورات الراهنة .