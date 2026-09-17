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لبنان

"تاتش" تُسجّل رقماً قياسياً جديداً في أعداد المشتركين

Lebanon 24
17-09-2026 | 08:20
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تاتش تُسجّل رقماً قياسياً جديداً في أعداد المشتركين
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أعلنت شركة "تاتش"، في بيان، انه "مرةً جديدة، وفي خطوة تعكس نموا مستداما، تسجّل شركة تاتش رقماً قياسياً غير مسبوق على صعيد قاعدة مشتركيها، متجاوزةً عتبة الـ 2.7 مليون مشترك (وهو الرقم الأعلى في تاريخ قطاع الاتصالات الخليوية في لبنان)، محافظةً على موقعها الريادي لقطاع الاتصالات والبيانات الخليوية باستحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي عدد المستخدمين على مدى 22 عاماً.
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وفي هذا السياق، تلتزم تاتش بأداء واجبها الوطني تجاه المجتمع اللبناني، بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات، وتحرص على تسخير كامل إمكاناتها التشغيلية والتقنية لتوفير أفضل شبكة، وخدمة مشتركيها بما يلبي تطلعاتهم ويدعم استمرارية التواصل في مختلف المناطق اللبنانية.

كما أنها تستمر بانتهاج استراتيجية متكاملة ترتكز على ابتكار حزم وخدمات مرنة تتناسب مع التحولات الاقتصادية والاحتياجات المتغيرة لمختلف شرائح المشتركين، مما يعزّز مكانة تاتش كخيار أول ودائم في سوق الاتصالات اللبنانية. 

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "تاتش" كريم سليم سلام "إن وصولنا إلى قاعدة 2.7 مليون مشترك يتجاوز كونه رقماً قياسياً؛ فهو شهادة ثقة نعتزّ بها من مشتركينا الذين يرافقوننا في هذه المسيرة بكل تحدياتها وتطلعاتها. وهذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الجهود الاستثنائية التي يبذلها فريق عملنا بأسره، والذي يثبت في كل تحدٍ أنه المحرّك الأساسي لتقدّمنا". وأضاف سلام: "إننا ندرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا والظروف الصعبة التي يمر بها الجميع، ولذلك فإن طموحنا الحقيقي ليس فقط في تعزيز أداءالشبكة، وتقديم أفضل خدمة للزبائن، بل في الاستماع لملاحظات مشتركينا والعمل بلا كلل لنكون على قدر التوقعات".
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