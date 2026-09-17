تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعثة صندوق النقد الدولي تستكمل إجتماعاتها.. وتركيز على استكمال العمل على الإطار المالي

Lebanon 24
17-09-2026 | 08:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعثة صندوق النقد الدولي تستكمل إجتماعاتها.. وتركيز على استكمال العمل على الإطار المالي
بعثة صندوق النقد الدولي تستكمل إجتماعاتها.. وتركيز على استكمال العمل على الإطار المالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 لليوم الثالث على التوالي، تستكمل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في وزارة المالية، بمشاركة المديرين والمسؤولين والمستشارين والخبراء المعنيين في الوزارة، حيث تتركز المناقشات على استكمال العمل على الإطار المالي متوسط الأمد لخمس سنوات، وتنسيق الأولويات المالية والقطاعية.
Advertisement

وشهد اليوم الثالث اجتماعاً أول خُصص لبحث البنية التحتية والطاقة، بمشاركة مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والهيئة الناظمة للكهرباء. وتمحور النقاش حول "محفظة المشاريع"، من خلال مراجعة المشاريع القائمة وتلك التي أُلغيت أو تعذّر تنفيذها نتيجة عدم كفاية الاعتمادات أو عدم توافر الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار ودراساتها وآليات التنسيق لتحديد الأولويات وتأمين التمويل.

 واستعرضت الهيئة الناظمة للكهرباء هيكليتها التنظيمية الجديدة وخططها الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع الانتقال من الوقود السائل إلى الغاز، المدعوم حالياً بدراسة جدوى.

أما الاجتماع الثاني، فخُصص لبحث الإنفاق الاجتماعي، بمشاركة مديريات الموازنة والخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمعهد المالي والاقتصادي في وزارة المالية (باسل فليحان) ووزارة الشؤون الاجتماعية. وتركز البحث على توحيد تعريف وتصنيف الإنفاق الاجتماعي، في ضوء اختلاف المقاربات بين التعريفين الواسع والضيق، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على تخصيص الموارد ومصادر تمويلها، سواء من الموازنة العامة أو القروض والمساهمات الدولية.

وخلص الاجتماع إلى التوافق على إعداد جدول موحد لتحديد وتصنيف بنود الإنفاق الاجتماعي، بما يضمن توحيد المعايير بين الوزارات والجهات المعنية.

وكان عقد مساء امس الاربعاء اجتماع خصص لمناقشة مسار إصلاح إعداد الموازنة العامة، ومعالجة المتأخرات المستحقة على الدولة، وتعزيز شمولية الموازنة وشفافيتها.

وأكد مدير عام المالية جورج معراوي أن إصلاح إعداد الموازنة يشكّل أولوية لدى وزير المالية ياسين جابر. وتعمل الوزارة على اعتماد الإطار المالي المتوسط الأجل لتحديد سقوف الإنفاق العامة وسقوف الوزارات. وأوضح الجانب اللبناني أن الموازنات السابقة اقتصرت إلى حد كبير على النفقات الجامدة، كالرواتب وخدمة الدين، ما ترك هامشاً ضيقاً للسياسات الاستراتيجية. أما هذا العام، فقد بدأت الموازنة بتخصيص اعتمادات لقروض الإسكان وتنشيط القطاع العقاري، على أن يتّسع الحيّز المالي للأولويات الاستراتيجية في السنوات المقبلة.

وفي إطار تعزيز شمولية الموازنة، لفتت الوزارة إلى نجاحها، بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، في تسجيل مدفوعات المشاريع الممولة خارجياً ضمن تنفيذ الموازنة، بعد سنوات من العمل. كما يجري البحث في إدراج هذه المدفوعات في ملحق خاص بمشروع موازنة عام 2028.  

وتتواصل الاجتماعات التقنية لبعثة صندوق النقد الدولي في وزارة المالية مع الإدارات والجهات المعنية بعد ظهر اليوم وصباح الغد  الجمعة، وتختتم بلقاء في الواحدة والنصف بعد الظهر في وزارة المالية يجمع وزيري المالية والاقتصاد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان، برئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو واعضاء الفريقين اللبناني والدولي المفاوض.
 
مواضيع ذات صلة
استكمال الاجتماعات التقنية في وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر إفتتح اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي: الإصلاحات مسار مترابط نحو الاستقرار والاستدام
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ غداً اجتماعاتها في لبنان ووزارة المالية مركزاً للقاءاتها مع الإدارات والجهات المعنية
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق اجتماعات بعثة صندوق النقد في لبنان اليوم
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

وزارة المالية

النقد الدولي

وزير المالية

مصرف لبنان

الجمهوري

سنوات من

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:02 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-09-17
Lebanon24
14:02 | 2026-09-17
Lebanon24
13:54 | 2026-09-17
Lebanon24
13:33 | 2026-09-17
Lebanon24
13:16 | 2026-09-17
Lebanon24
12:49 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24