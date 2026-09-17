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لبنان

فوج إطفاء بيروت تسلم آليات هبة من مفوضية اللاجئين

Lebanon 24
17-09-2026 | 10:32
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فوج إطفاء بيروت تسلم آليات هبة من مفوضية اللاجئين
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تسلم فوج إطفاء بيروت 15 آلية إطفاء وخمس سيارات إسعاف حديثة، مقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR)، خلال احتفال في مركز الفوج بالكرنتينا، برعاية محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وحضور ممثلة المفوضية كارولينا ليندهولم بيلينغ، رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، ممثل قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز مسير أعمال الفوج النقيب محمد سعيدون، ضباط الفوج وعناصره، وأعضاء مجلس بلدية بيروت.
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وكان في استقبال عبود لدى وصوله إلى مركز فوج إطفاء بيروت، مراسم تشريفات أدتها مجموعة من عناصر الفوج،  قبل أن يتوجه برفقة ممثلة المفوضية إلى النصب التذكاري لشهداء فوج الإطفاء، حيث وضعا إكليلا من الزهر، ووقفا دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء.

وقد استهل الحفل بالنشيد الوطنية ونشيد فوج الإطفاء، فكلمة ترحيبية للنقيب علي نجم أشار فيها الى أن "الآليات وسيارات الإسعاف التي وصلت إلى فوج إطفاء بيروت تمثل بالنسبة إليهم هدية كبيرة طال انتظارها منذ 20 عاما، باعتبار أن آخر مرة تم فيها تلزيم سيارات جديدة للفوج تعود إلى نحو 20 عاما".

وشكر الجهات التي ساهمت في تقديم الهبة، مشيرا إلى أن "الحفاظ على هذه الآليات والمعدات كان من أولى التعليمات منذ اليوم الأول".
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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

النصب التذكاري

بلدية بيروت

مروان عبود

مجلس بلدية

الكرنتينا

دقيقة صمت

الشهداء

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