فوج إطفاء بيروت تسلم آليات هبة من مفوضية اللاجئين

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تسلم فوج إطفاء 15 آلية إطفاء وخمس سيارات إسعاف حديثة، مقدمة من في (UNHCR)، خلال احتفال في مركز الفوج بالكرنتينا، برعاية محافظ مدينة بيروت القاضي ، وحضور ممثلة المفوضية كارولينا ليندهولم بيلينغ، رئيس مجلس المهندس إبراهيم ، ممثل قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز مسير أعمال الفوج النقيب محمد سعيدون، ضباط الفوج وعناصره، وأعضاء بيروت.وكان في استقبال عبود لدى وصوله إلى مركز فوج إطفاء بيروت، مراسم تشريفات أدتها مجموعة من عناصر الفوج، قبل أن يتوجه برفقة ممثلة المفوضية إلى لشهداء فوج الإطفاء، حيث وضعا إكليلا من الزهر، ووقفا إجلالا لأرواح .وقد استهل الحفل بالنشيد الوطنية ونشيد فوج الإطفاء، فكلمة ترحيبية للنقيب أشار فيها الى أن "الآليات وسيارات الإسعاف التي وصلت إلى فوج إطفاء بيروت تمثل بالنسبة إليهم هدية كبيرة طال انتظارها منذ 20 عاما، باعتبار أن آخر مرة تم فيها تلزيم سيارات جديدة للفوج تعود إلى نحو 20 عاما".وشكر الجهات التي ساهمت في تقديم الهبة، مشيرا إلى أن "الحفاظ على هذه الآليات والمعدات كان من أولى التعليمات منذ اليوم الأول".