ماكرون: ندعم القوات المسلحة اللبنانية التي لا غنى عنها لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

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أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن باريس هي اليوم ملتقى لشركائنا بهدف تعزيز سيادة وتمكينه من ضمان أمنه بشكل كامل.وقال ماكرون عبر "إكس": "إن لبنان المُنعَم بالسلام يمثل أملاً متجدداً للشرق الأوسط بأكمله؛ فلبنان ذو السيادة والاستقرار يشكل خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة برمتها".وأضاف: "بالتعاون مع الرئيس اللبناني والعاهل الأردني، وفي ظل تنسيق وثيق مع والمملكة العربية وشركائنا الدوليين، فإننا ندعم القوات المسلحة التي لا غنى عنها لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".وتابع: "في ظل التوترات المستمرة في ، لا سبيل لإنهاء التصعيد المفتوح إلا عبر الدبلوماسية والحوار. وقد أكدتُ، على وجه الخصوص، تضامننا مع الأردن وأدنتُ الهجمات ".كما لفت الى أنه تم التشديد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.وأشار الى أن عرقلة الملاحة لها تداعيات مباشرة على حياتنا اليومية؛ إذ يلمس الفرنسيون أثر ذلك عند محطات الوقود، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات لا تُطاق.