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لبنان

ماكرون: ندعم القوات المسلحة اللبنانية التي لا غنى عنها لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

Lebanon 24
17-09-2026 | 10:47
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ماكرون: ندعم القوات المسلحة اللبنانية التي لا غنى عنها لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
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أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن باريس هي اليوم ملتقى لشركائنا بهدف تعزيز سيادة لبنان وتمكينه من ضمان أمنه بشكل كامل.
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وقال ماكرون عبر "إكس": "إن لبنان المُنعَم بالسلام يمثل أملاً متجدداً للشرق الأوسط بأكمله؛ فلبنان ذو السيادة والاستقرار يشكل خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة برمتها".

وأضاف: "بالتعاون مع الرئيس اللبناني والعاهل الأردني، وفي ظل تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركائنا الدوليين، فإننا ندعم القوات المسلحة اللبنانية التي لا غنى عنها لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".

وتابع: "في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، لا سبيل لإنهاء التصعيد المفتوح إلا عبر الدبلوماسية والحوار. وقد أكدتُ، على وجه الخصوص، تضامننا مع الأردن وأدنتُ الهجمات الإيرانية".

كما لفت الى أنه تم التشديد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار الى أن عرقلة الملاحة لها تداعيات مباشرة على حياتنا اليومية؛ إذ يلمس الفرنسيون أثر ذلك عند محطات الوقود، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات لا تُطاق.
 
وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه المسألة على رأس أولوياتي؛ فنحن نعمل بلا كلل لخفض التوترات، وتأمين إمداداتنا النفطية، وتخفيف الضغط عن الأسعار.

وقال: هناك قضية رئيسية أخرى لا ينبغي إغفالها: وهي ضرورة مواصلة العمل من أجل حل الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين، في ظل السلام والأمن. فبعد مرور عام على "إعلان نيويورك"، لا يجوز لنا التراخي في جهودنا، لأن هذه القضية تمثل أيضاً ركيزة لاستقرار المنطقة بأسرها".

وأضاف: "إن حشد شركائنا وتحمل المسؤولية تجاه استقرار العالم يصبان في صميم العمل لحماية الفرنسيين".
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