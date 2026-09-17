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لبنان

مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة

Lebanon 24
17-09-2026 | 12:59
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مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة
مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة photos 0
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أعلن وزير الإعلام  بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تابعت مناقشة بنود مشروع الموازنة العامة، على أن تستكمل البحث فيها خلال جلستها المقبلة.
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وأوضح مرقص أن رئيس الحكومة شدد في مستهل الجلسة على ضرورة إجراء الوزارات مراجعة شاملة للمعاملات المحالة إليها، ولا سيما تلك المرتبطة بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة، إلى جانب درس اقتراحات القوانين والأسئلة النيابية والاستجوابات وإبداء الرأي بشأنها.
وفي القرارات، وافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في الشمال، على أن يتحمل المستثمر في الأرض كامل الأعباء المترتبة على المشروع.
أما في ملف التعيينات، فأعلن مرقص تعيين المهندس نسيب نصر رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإبقاء على المهندس كمال حايك مديراً عاماً للمؤسسة، بعد فصل منصبي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة.
كما عيّن مجلس الوزراء جوسلين جبور أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، والبروفسورة هيام إسحاق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء.
وفي ملف القطاع العام، كشف مرقص أن وزير المالية عرض أمام مجلس الوزراء حصيلة الجهود والاتصالات التي أفضت إلى اتفاق مع ممثلي القطاع بشأن الزيادات المرتقبة على الرواتب.
ووافق المجلس على إدراج الاعتمادات المطلوبة لهذه الزيادات في موازنة عام 2027، على أن تعادل في مجموعها ستة رواتب إضافية.
وبحسب مرقص، ستُصرف الزيادة على مرحلتين، بواقع ثلاثة رواتب في مطلع عام 2027، وثلاثة رواتب إضافية في نهاية شهر آب من العام نفسه، بعدما جرى حجز الاعتمادات اللازمة لها ضمن مشروع الموازنة.

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