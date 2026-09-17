مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة

أعلن وزير الإعلام بول ، عقب جلسة ، أن الحكومة تابعت مناقشة بنود مشروع الموازنة العامة، على أن تستكمل البحث فيها خلال جلستها المقبلة.

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وأوضح مرقص أن رئيس الحكومة شدد في مستهل الجلسة على ضرورة إجراء الوزارات مراجعة شاملة للمعاملات المحالة إليها، ولا سيما تلك المرتبطة بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة، إلى جانب درس اقتراحات القوانين والأسئلة النيابية والاستجوابات وإبداء الرأي بشأنها.

وفي القرارات، وافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع الاستثمار في في ، على أن يتحمل المستثمر في الأرض كامل الأعباء المترتبة على المشروع.

أما في ملف التعيينات، فأعلن مرقص تعيين المهندس نسيب نصر رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة ، مع الإبقاء على المهندس كمال مديراً عاماً للمؤسسة، بعد فصل منصبي رئاسة والإدارة العامة.

كما عيّن مجلس الوزراء جوسلين جبور أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، والبروفسورة هيام إسحاق رئيسة للمركز للبحوث والإنماء.

وفي ملف القطاع العام، كشف مرقص أن عرض أمام مجلس الوزراء حصيلة الجهود والاتصالات التي أفضت إلى اتفاق مع ممثلي القطاع بشأن الزيادات المرتقبة على الرواتب.

ووافق المجلس على إدراج الاعتمادات المطلوبة لهذه الزيادات في موازنة عام 2027، على أن تعادل في مجموعها ستة رواتب إضافية.

وبحسب مرقص، ستُصرف الزيادة على مرحلتين، بواقع ثلاثة رواتب في مطلع عام 2027، وثلاثة رواتب إضافية في نهاية شهر آب من العام نفسه، بعدما جرى حجز الاعتمادات اللازمة لها ضمن مشروع الموازنة.