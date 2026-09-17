قبيل مغادرته باريس...عون يثمّن الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني

عبّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ارتياحه العميق لسير المداولات التي شهدها اجتماع التحضيري لمؤتمر دعم وقوى الأمن الداخلي الذي عقد اليوم في قصر "الانفاليد " في باريس، مثمّناً عالياً الجهود التي بذلها ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في التحضير لهذا الاجتماع، وحرصهما المتواصل على دعم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

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كما شكر الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع معتبرا ان ذلك يدل على المكانة التي يحتلها لبنان لدى هذه الجهات.

وأعرب رئيس الجمهورية قبيل مغادرته العاصمة عائداً إلى ، عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، كما عُرضت في التقارير التي قدّمها الوفد اللبناني المشارك في الاجتماع، التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة، بما يتيح تعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية وتمكينهما من الاضطلاع بمهامهما الوطنية.

وجدّد الرئيس التأكيد على الثوابت الجامعة، وفي مقدّمها صون السيادة الوطنية، والحفاظ على الكرامة الوطنية، وحصرية السلاح بيد دون سواها، مشدداً على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني في بسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية، وخصوصاً في الجنوب بعد تحريره، بما يرسّخ استقرار البلاد ويحصّن وحدتها.