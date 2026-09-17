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لبنان

دير القمر تودّع دوري شمعون

Lebanon 24
17-09-2026 | 12:19
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ودّع حزب "الوطنيين الأحرار" ومنطقة الشوف وبلدة دير القمر، النائب السابق ورئيس الحزب الفخري دوري كميل شمعون، في مأتم رسمي وشعبي في مسقط رأسه دير القمر.

وترأس الصلاة الجنائزية راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار ممثلاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتلا الرقيم البطريركي الأب فادي ثابت، وذلك في كنيسة سيدة التلة في البلدة.

وشكر النائب كميل شمعون باسم العائلة وحزب الأحرار المشاركين وقال: "أشكركم في وداع الإنسان الفريد من نوعه الذي علّمنا كيف يكون الإنسان صادقاً مع نفسه ومخلصاً لرفاقه ولا يساوم على المصلحة الوطنية التي ترتفع فوق كل الأحزاب والمبادئ لأجل الوطن وشعبه".

واضاف: "علينا أن نكون موحدين ومن دون ذلك لا يمكننا أن ننجح، فالتشرذم الذي حصل بيننا هو الذي دمرنا داخل 14 آذار وخارجها، قوتنا بوحدتنا".

وختاماً وري الثرى في مدافن العائلة في منشية دير القمر.

وكان موكب الجثمان قد توقف صباحاً في بلدة كفرحيم في الشوف، حيث اجتمع عدد كبير من أهالي البلدة مع وفد حزبي من التقدمي الاشتراكي والمجلس البلدي وفاعليات، وأنزلوا الجثمان وحملوه لمسافة في الشارع الرئيسي ليكمل طريقه نحو دير القمر، حيث كان في استقباله حشد كبير من الأهالي عند المدخل الرئيسي للبلدة وأمام الكنيسة، حيث سجي وأقيمت الصلوات التي تولاها الأب جوزيف أبي عون، بالتزامن مع استقبال العائلة للتعازي في قاعة الكنيسة.

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لبنان

تعازي ووفيات

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

رئيس الحزب

المارونية

الاشتراكي

الماروني

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