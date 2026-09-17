الرابطة المارونية تهنئ نسيب نصر بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة كهرباء لبنان

هنأت في بيان، "نائب رئيسها الدكتور ، على تعيينه رئيسًا لمجلس "، وقالت: "إن هذا التعيين في يمثّل ثقة بمسيرة رجلٍ مشهودٍ له بالمناقبية والكفاءة، ثقة تُسند إلى رجلٍ عرفناه صاحبَ رؤيةٍ واندفاعٍ وخدمةٍ عامة".

وتمنت الرابطة للدكتور نصر "التوفيق في هذه المسؤولية الوطنية، وأن يكون تعيينه بداية مرحلة جديدة لإعادة النور إلى اللبنانيين، استعادة دورها ومكانتها".