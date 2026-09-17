الرابطة المارونية تهنئ نسيب نصر بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة كهرباء لبنان

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هنأت الرابطة المارونية في بيان، "نائب رئيسها الدكتور نسيب نصر، على تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان"، وقالت: "إن هذا التعيين في مجلس الوزراء يمثّل ثقة بمسيرة رجلٍ مشهودٍ له بالمناقبية والكفاءة، ثقة تُسند إلى رجلٍ عرفناه صاحبَ رؤيةٍ واندفاعٍ وخدمةٍ عامة".
وتمنت الرابطة للدكتور نصر "التوفيق في هذه المسؤولية الوطنية، وأن يكون تعيينه بداية مرحلة جديدة لإعادة النور إلى لبنان اللبنانيين، استعادة كهرباء لبنان دورها ومكانتها".