المرحلة المقبلة بين لبنان وإسرائيل "بالقطّارة" برعاية أميركية

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بعد تأجيل جولة المفاوضات بين وإسرائيل إلى تشرين الأول المقبل، ازداد الغموض الذي يربك الملف برمته، في ظل استحقاقات سياسية وإقليمية متداخلة تحول دون بلورة موقف صلب.ويرى العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي، في حديث عبر "لبنان24"، أن المفاوضات صعبة، وأن الدولة لا تملك مضموناً حقيقياً أو جديداً تقدمه، ولم تتمكن حتى الآن من إعداد جدول لبند حصر السلاح، وهو أمر أساسي بالنسبة إلى الجانب . ويشير إلى أن الملف لن يُحسم، لا في "علي الطاهر" ولا "ريحان" ولا "سجد"، بل ستتم معالجة المسألة "بالقطّارة"، مرحلةً بعد مرحلة، برعاية أميركية، كورقة ضغط على للدخول في مفاوضات طويلة الأمد.ويرى بالوكجي أنه في المرحلة الراهنة، وقبل الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، لن يكون هناك تقدم كبير، إذ ليس من مصلحة الجانب الإسرائيلي المخاطرة أو الوقوع في أي انفلات أمني قد يؤدي إلى ضرب شمال وتعطيل الانتخابات.ويشدد على أن المطلوب من الدولة واضح، ولا سيما لجهة تطبيق القرار 1701، لافتاً إلى أن والخليجية تريد تطبيق القرار وحصر السلاح قبل الجانب الإسرائيلي.ويضيف أن التطور الحاصل في "باب المندب" يشكل أداة ضغط على للاندماج في "اتفاقيات إبراهام" والتطبيع، لكن السعودية لا تستجيب، وتطلب المساعدة في ملف الحوثيين، في حين تُستخدم هذه الورقة أميركياً للضغط عليها من أجل إدخالها في الاتفاقيات، مع ترك المسألة حالياً واستمرار التفاهمات مع الحوثيين تحت الطاولة. ويعتبر أن إغلاق باب المندب يشكل ورقة ابتزاز تشبه ما يجري في "هرمز".ويشير إلى أن هناك تحوّلات كثيرة يجب قراءتها بتمعّن، معتبراً أن الولايات المتحدة تعمل مع للتحضير لورقة تحت الطاولة، وفي الوقت نفسه تتعامل مع مختلف الأطراف بما يخدم مصالحها. وبينما تسعى هذه الدول إلى تحصين نفوذها، يبقى لبنان مطالباً بتحصين نفسه داخلياً.ويضيف أن ترتيبات خريطة الجديدة، سواء المرتبطة بالتطبيع أو بالمنطقة الاقتصادية الرباعية المقترحة بين لبنان وغزة وسوريا ودول أخرى، لا يمكن أن تكتمل من دون مشاركة لبنان، ما يجعل مضطراً إلى ترتيب وضعه الداخلي، رغم أن هذا المسار في لبنان يتعطل باستمرار نتيجة الانزلاق المتواصل للدولة من فشل إلى آخر.