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لبنان

اعتداءات واسعة جنوباً… غارات وتفجيرات تطال بلدات عدة ليلا

Lebanon 24
17-09-2026 | 16:50
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اعتداءات واسعة جنوباً… غارات وتفجيرات تطال بلدات عدة ليلا
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شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة اعتداءات واسعة على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، مستخدماً الطيران الحربي والقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير وإحراق منازل في عدد من البلدات الحدودية.
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وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على وادي السلوقي وبلدات القنطرة وبني حيان وطلوسة والنبطية الفوقا والمنصوري، التي تعرضت أيضاً لسلسلة غارات متجددة وقصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، فضلاً عن تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي داخل البلدة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في وادي السلوقي بين بلدتي قبريخا وبني حيان، وآخر في يحمر لجهة أرنون، إضافة إلى تفجيرات في محيط حولا وداخل بلدة عيتا الشعب.

وطال القصف المدفعي علي الطاهر، وحداثا، ووادي زبقين، وأطراف القنطرة، والمنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية، والنبطية الفوقا. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه صربين وبيت ياحون ورشاف والمنصوري، فيما أطلقت قذائف مضيئة في أجواء عيتا الشعب وبيت ليف.

وفي تطور ميداني آخر، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة ياطر، وألقت مسيّرة أخرى قنبلة مماثلة قرب موقع للجيش اللبناني عند الساتر الترابي الفاصل بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية. كذلك أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية.
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