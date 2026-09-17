وزير المال الى واشنطن واتصالات مع صندوق النقد بشأن توقيع "الاتفاق"

Advertisement

يشكل الاتفاق مع الصندوق إحدى النقاط الأساسية التي يهدف لبنان إلى تحقيقها، لما يفتح له اتفاق مماثل من للخروج إلى الأسواق الدولية وتوفير حاجاته التمويلية بعدما خرج منها إثر قرار التخلف عن سداد الديون السيادية عام 2020 غداة الانهيار المالي والمصرفي.وفيما تجري بعثة من الصندوق مشاورات مع الآن في تتناول قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع أو ما يعرف بقانون المالية وتوزيع الخسائر، تخشى الأوساط المالية المماطلة التي يشهدها لبنان في محادثاته مع الصندوق توصلاً إلى اتفاق كهذا، وتحمّل مسؤولية الأمر للصندوق نفسه الذي يبدو أنه لم يحظ بعد بالضوء الأخضر لإنجاز الاتفاق، وهو ما يبرر المسار والمفتعل في التعامل مع القوانين الإصلاحية عبر استدراج لبنان إلى تعديلات وملاحظات تمس بسيادته المالية.وفي هذا السياق، كان لافتاً قول حاكم المصرف المركزي كريم سعيد قبل أيام إن قانون الفجوة سيتأخر إقراره ما لا يقل عن 8 أشهر، وهو ما يطرح السؤال: هل الاتفاق مع الصندوق سيسبق إقرار القانون، أو أنه سيكون رهناً له ومشروطاً بالتالي بإقراره؟لا يخفي جابر قلقه من مرحلة ما بعد إقرار قانون الفجوة وبدء مرحلة رد الودائع التي ستتطلب حجماً كبيراً من السيولة. فمسؤولية تنفيذ القانون تقع على كاهل المصرف المركزي، والوزارة ستكون معه وخلفه، لكن توفير السيولة سيكون تحدياً كبيراً، من هنا الحاجة إلى ختم الصندوق لاستعادة الثقة.أمام هذا الواقع، لا يبدي جابر قلقاً على الاستقرار المالي بالرغم من كل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد والمالية العامة في ظل الارتفاعات الهائلة في أسعار وتأثيرها على ميزان المدفوعات، عازياً ذلك إلى قدرة المركزي حتى الآن، بالتعاون مع الوزارة، على ضبط السيولة بالعملة الوطنية. ويأمل في المقابل أن يعبر قانون الفجوة بسرعة لما يحمل من انعكاسات جيدة على الوضع المصرفي والمالي والاقتصادي، بحيث تعود المصارف المليئة التي أثبتت أهليتها للاستمرار إلى ممارسة دورها في تنشيط الاقتصاد وتحفيزه، بما يعيد الاقتصادية والاستثمارية، كما سيكون له انعكاسه على المودعين.ويختم بالقول إن الإصلاح ليس موجهاً ضد أحد، بل هو مسار طبيعي لا بد من سلوكه لإعادة بناء اقتصاد منتج وقطاع مصرفي سليم.