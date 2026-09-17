تحضيرات لمؤتمرتيار المستقبل والحريري يدفع باتجاه اصدار وثيقة سياسية

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إرجاء الانتخابات النيابية، لم يحجب عن العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات والنشاطات النقابية، وكان آخرها في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، التي أعطت النتائج حضورًا له فيه، وهو ما شجّع " على أن يدفع باتجاه تفعيل"تيار المستقبل وتنشيطه، والذي كان مقررًا عقد مؤتمر له قبل أشهر، فأُرجئ بسبب نشوب الحرب على في 2 آذار الماضي.فالمؤتمر سيُعقد نهاية العام الحالي أو مطلع العام الجديد، وفقًا لمصادر في تيار المستقبل، التي تكشف أن أحمد الحريري ينشط في المنسقيات، ويعقد اجتماعات مع مسؤوليها للتحضير للمؤتمر، الذي يعوّل عليه لإعادة تنظيم .وسيكون سعد الحريري مشرفًا على التحضير للمؤتمر، الذي ستصدر عنه وثيقة سياسية يعبّر عنها سعد في مواقفه، لجهة حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة، ورفض صراع الآخرين على أرض لبنان، وتطبيق اتفاق ، الذي كان والده راعيه مع ، التي لا يرفع العداء لها، تقول المصادر، وإن غيمة صيف عابرة وتنجلي في العلاقات معها.