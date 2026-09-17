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لبنان

تحضيرات لمؤتمر"تيار المستقبل" والحريري يدفع باتجاه اصدار وثيقة سياسية

Lebanon 24
17-09-2026 | 23:00
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تحضيرات لمؤتمرتيار المستقبل والحريري يدفع باتجاه اصدار وثيقة سياسية
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كتب كمال ذبيان في" الديار": إرجاء الانتخابات النيابية، لم يحجب تيار المستقبل عن العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات والنشاطات النقابية، وكان آخرها في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، التي أعطت النتائج حضورًا له فيه، وهو ما شجّع الحريري" على أن يدفع باتجاه تفعيل"تيار المستقبل وتنشيطه، والذي كان مقررًا عقد مؤتمر له قبل أشهر، فأُرجئ بسبب نشوب الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2 آذار الماضي.
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فالمؤتمر سيُعقد نهاية العام الحالي أو مطلع العام الجديد، وفقًا لمصادر في تيار المستقبل، التي تكشف أن الأمين العام أحمد الحريري ينشط في المنسقيات، ويعقد اجتماعات مع مسؤوليها للتحضير للمؤتمر، الذي يعوّل عليه سعد الحريري لإعادة تنظيم التيار.

وسيكون سعد الحريري مشرفًا على التحضير للمؤتمر، الذي ستصدر عنه وثيقة سياسية يعبّر عنها سعد في مواقفه، لجهة حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة، ورفض صراع الآخرين على أرض لبنان، وتطبيق اتفاق الطائف، الذي كان والده راعيه مع السعودية، التي لا يرفع العداء لها، تقول المصادر، وإن غيمة صيف عابرة وتنجلي في العلاقات معها.
 
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