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لبنان

في منشور له.. جنبلاط يتحدث عن "الكذب والنفاق"

Lebanon 24
18-09-2026 | 01:00
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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة "إكس": "كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين، كلما زاد حجم الكذب والنفاق. وعلى سبيل المثال خرج احدهم اليوم باكرا، مؤكدا أهمية القضية الفلسطينية والصحراء الغربية".
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