في منشور له.. جنبلاط يتحدث عن "الكذب والنفاق"

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كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين كلما زاد حجم الكذب والنفاق وعلى سبيل المثال خرج احدهم اليوم باكرا مؤكدا أهمية القضية الفلسطينية والصحراء الغربية #الصحراء pic.twitter.com/U7o9nwl5cw
— walid joumblatt (@walidjoumblatt) September 18, 2026
كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين كلما زاد حجم الكذب والنفاق وعلى سبيل المثال خرج احدهم اليوم باكرا مؤكدا أهمية القضية الفلسطينية والصحراء الغربية #الصحراء pic.twitter.com/U7o9nwl5cw