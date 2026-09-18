في منشور له.. جنبلاط يتحدث عن "الكذب والنفاق"

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي على منصة "إكس": "كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين، كلما زاد حجم الكذب والنفاق. وعلى سبيل المثال خرج احدهم اليوم باكرا، مؤكدا أهمية القضية والصحراء الغربية".

كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين كلما زاد حجم الكذب والنفاق وعلى سبيل المثال خرج احدهم اليوم باكرا مؤكدا أهمية القضية الفلسطينية والصحراء الغربية #الصحراء pic.twitter.com/U7o9nwl5cw — (@walidjoumblatt) September 18, 2026 Advertisement