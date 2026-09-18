12 ساعة كهرباء يومياً.. خطوة تساهم في ذلك

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تحدثت مصادر معنية بقطاع الكهرباء لـ" " عن عقبة أساسية تواجه زيادة التغذية بالتيار، مشيرة إلى أن وقف استجرار الفيول إلى فاقم أزمة المحروقات المخصصة لتشغيل معامل الإنتاج.وبحسب المصادر، فإن جو الصدي مطالب بإعادة تحريك ملف استجرار الفيول العراقي إلى لبنان، إذ أن هذه الآلية كانت تساهم في تأمين جزء من حاجات المعامل الحرارية وتخفيف الضغط على مخزون المحروقات.وأشارت المصادر إلى وجود مطالبات بإعادة النظر في هذا القرار والعودة إلى الاستفادة من الفيول العراقي، تجنباً لاستمرار لبنان في شبه عتمة وبالتالي رفع التغذية إلى 12 ساعة يومياً، خصوصاً أن إنتاج الكهرباء لا يزال عند حدود 200 ميغاوات فقط حالياً.وفي ظل محدودية الكميات المتوافرة، تعمل على إدارة استهلاك الفيول وتوزيعه بين معملي ودير عمار، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من الإنتاج وتفادي تراجع إضافي في التغذية.