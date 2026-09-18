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لبنان

12 ساعة كهرباء يومياً.. خطوة تساهم في ذلك

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-09-2026 | 02:15
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12 ساعة كهرباء يومياً.. خطوة تساهم في ذلك
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تحدثت مصادر معنية بقطاع الكهرباء لـ"لبنان24" عن عقبة أساسية تواجه زيادة التغذية بالتيار، مشيرة إلى أن وقف استجرار الفيول العراقي إلى لبنان فاقم أزمة المحروقات المخصصة لتشغيل معامل الإنتاج.
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وبحسب المصادر، فإن وزير الطاقة جو الصدي مطالب بإعادة تحريك ملف استجرار الفيول العراقي إلى لبنان، إذ أن هذه الآلية كانت تساهم في تأمين جزء من حاجات المعامل الحرارية وتخفيف الضغط على مخزون المحروقات.
وأشارت المصادر إلى وجود مطالبات بإعادة النظر في هذا القرار والعودة إلى الاستفادة من الفيول العراقي، تجنباً لاستمرار لبنان في شبه عتمة وبالتالي رفع التغذية إلى 12 ساعة يومياً، خصوصاً أن إنتاج الكهرباء لا يزال عند حدود 200 ميغاوات فقط حالياً.
وفي ظل محدودية الكميات المتوافرة، تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على إدارة استهلاك الفيول وتوزيعه بين معملي الزهراني ودير عمار، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من الإنتاج وتفادي تراجع إضافي في التغذية.
المصدر: لبنان 24
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