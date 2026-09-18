رجي إلى نيويورك... لقاءات دولية وملفات إقليمية على جدول أعماله

غادر والمغتربين صباحاً إلى ، للمشاركة في أعمال الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد رجي، على هامش الدورة، سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وعدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية.

ويتناول رجي خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية، إلى جانب المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة.