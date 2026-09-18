رجي إلى نيويورك... لقاءات دولية وملفات إقليمية على جدول أعماله

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غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباحاً إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يعقد رجي، على هامش الدورة، سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وعدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية.
ويتناول رجي خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية، إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة.