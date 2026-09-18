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لبنان

أمطار وصواعق وموجات بردية.. منخفض جوي يضرب لبنان وذروته في هذا الموعد

Lebanon 24
18-09-2026 | 02:04
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أمطار وصواعق وموجات بردية.. منخفض جوي يضرب لبنان وذروته في هذا الموعد
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أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  المُتخصصة في الأحوال الجوية بأن حالة من عدم الاستقرار الجوي تسيطر على لبنان والجوار، تؤدي إلى تشكّل سحب ركامية ماطرة ورعدية في عدد من المناطق، مع احتمال هطولات غزيرة ومتفرقة على فترات.
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وأشارت إلى ان ذروة الفعالية الجوية متوقعة بين ظهر اليوم الجمعة وساعات المساء الأولى، حيث تبدأ قيم الضغط الجوي بالانخفاض، ما يساعد على نمو سحب رعدية فوق الهضاب التركية، سرعان ما تتحرك باتجاه المنطقة، ليتحول الطقس تدريجياً إلى غير مستقر.
 
ومن المتوقع أن تشتد الهطولات خلال الفترة الممتدة تقريباً بين الساعة 12 ظهراً والساعة 2 بعد الظهر، بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح الغربية، مع التحذير من موجات بردية ونشاط صاعقي مرتفع في بعض الخلايا الرعدية.
 
وبحسب الصفحة، يستمر الطقس الخريفي والمنعش حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجياً لاحقاً.

أما السبت والأحد، فتبقى فرص الأمطار موجودة ولكنها أضعف، بينما تُشير المعطيات الحالية إلى أن الفعالية الأكبر ستكون ظهر اليوم الجمعة وحتى ساعات المساء الأولى.

ولفتت الصفحة إلى انه على ما يبدو، فإن خريف هذه السنة سيكون مبكراً ومميزاً من ناحية النشاط المطري. 


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لبنان وا

التركية

التزام

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