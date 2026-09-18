تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الطاقة الشمسية في لبنان... كيف يُنظَّم القطاع من دون أن يدفع المواطن الثمن؟

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
18-09-2026 | 02:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الطاقة الشمسية في لبنان... كيف يُنظَّم القطاع من دون أن يدفع المواطن الثمن؟
الطاقة الشمسية في لبنان... كيف يُنظَّم القطاع من دون أن يدفع المواطن الثمن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد تركيب ألواح الطاقة الشمسية في لبنان ظاهرة مرتبطة بالأزمة الكهربائية فحسب، بل تحوّل خلال السنوات الماضية إلى قطاع اقتصادي قائم بذاته، دخلت إليه آلاف الأسر والمؤسسات والشركات، وأصبح جزءاً أساسياً من منظومة تأمين الكهرباء في ظل كلفة المولدات الخاصة وعدم استقرار التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان.
Advertisement

ومن هنا، فإن التراجع عن فرض الشروط التي أثارت اعتراضات واسعة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لا يعني انتهاء الحاجة إلى التنظيم، بل يعيد طرح السؤال الأهم: كيف يمكن للدولة أن تنظّم هذا القطاع المتنامي من دون أن تعاقب المواطن الذي لجأ إلى الطاقة الشمسية أصلاً بسبب عجز الدولة عن تأمين الكهرباء؟

فالقطاع يحتاج بالفعل إلى قواعد واضحة، ليس فقط من الناحية الإدارية، وإنما أيضاً لناحية السلامة الكهربائية والإنشائية، جودة المعدات، كفاءة التركيب، حماية الشبكة العامة، مسؤولية الشركات، ومعالجة البطاريات والنفايات الناتجة عن الأنظمة الشمسية. لكن التنظيم الفعّال لا يفترض بالضرورة أن يعني معاملات إضافية ورسوم تراكمية وموافقات متعددة.

تنظيم ذكي بدل البيروقراطية

الخطوة الأولى يمكن أن تكون عبر اعتماد نظام تسجيل إلكتروني مبسّط للأنظمة الشمسية، بدلاً من إخضاع كل مواطن لمسار إداري طويل. ويُفترض أن يكتفي صاحب النظام بتسجيل بيانات أساسية: قدرة النظام، موقع التركيب، اسم الشركة المنفذة، نوع العاكس والبطاريات، وشهادة السلامة.

وبهذه الطريقة تحصل الدولة على قاعدة بيانات حقيقية عن حجم الطاقة الشمسية المنتشرة في لبنان، من دون أن تتحول عملية التسجيل إلى كلفة إضافية على المواطن.

أما الأنظمة الصغيرة المخصصة للاستهلاك المنزلي، فيمكن إخضاعها إلى إشعار أو تسجيل مبسّط، بينما تُفرض متطلبات فنية أكثر دقة كلما ارتفعت القدرة الإنتاجية أو أصبح النظام متصلاً بالشبكة العامة أو قادراً على ضخ كميات كبيرة من الكهرباء إليها.

وهنا يمكن اعتماد مبدأ واضح: كلما ارتفعت القدرة والمخاطر، ارتفع مستوى الرقابة؛ وليس العكس.

وبالتالي، فان أي تنظيم جديد يجب أن ينطلق من حماية المستهلك. فالسوق شهد توسعاً سريعاً في تركيب الأنظمة الشمسية، ما يجعل الحاجة ملحة إلى وضع معايير موحدة للشركات والمعدات.

والدولة تستطيع، من دون تحميل المواطن كلفة كبيرة، إنشاء سجل للشركات والفنيين المعتمدين، ووضع حد أدنى للمواصفات الفنية، مع إلزام الشركات بتقديم ضمانات واضحة على الألواح والعاكسات والبطاريات وأعمال التركيب.

وبذلك يصبح المواطن قادراً على التمييز بين شركة ملتزمة بالمواصفات وشركة تعمل بطريقة عشوائية، فيما تتحمل الشركة مسؤولية أي خلل ناجم عن سوء التركيب.

في المقابل، لا يجب ان يكون هدف تنظيم القطاع تحصيل رسوم من أصحاب الألواح، بل تحويل الطاقة الشمسية إلى مورد اقتصادي يمكن للدولة الاستفادة منه.

فبدلاً من فرض رسم على كل نظام، تستطيع الدولة الاستفادة من القطاع عبر توسيع قاعدة الاستثمار، تنظيم الاستيراد والمواصفات، مكافحة المعدات غير المطابقة، وتشجيع الصناعة والخدمات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

كما أن انتشار الطاقة الشمسية يخفف الطلب على الكهرباء التقليدية، وبالتالي يمكن أن يصبح جزءاً من خطة أوسع لتخفيف الضغط عن مؤسسة كهرباء لبنان، شرط أن تكون العلاقة بين المنتجين الصغار والشبكة العامة واضحة ومنظمة.

وهذا يتقاطع مع قانون الطاقة المتجددة اللامركزية رقم 318/2023، الذي وضع أساساً قانونياً لإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، بما في ذلك صافي القياس وأشكال من التبادل المباشر للطاقة بين المنتجين والمستهلكين. 

من "صاحب ألواح" إلى "منتج كهرباء"

التحدي الأكبر أمام الدولة ليس فقط تنظيم تركيب الألواح، بل الانتقال إلى المرحلة التالية: تنظيم المواطن أو المؤسسة التي تنتج الكهرباء.

فإذا كان المنزل ينتج كهرباء أكثر مما يستهلكه في بعض ساعات النهار، فماذا يفعل بالفائض؟ وهل يمكن ضخه إلى الشبكة؟ وكيف يُحتسب؟ ومن يحدد سعره؟ ومن يتحمل كلفة استخدام الشبكة؟

هذه الأسئلة أصبحت أكثر إلحاحاً مع قانون 318، الذي فتح الباب أمام نماذج متعددة لصافي القياس، بما فيها القياس الفردي والجماعي وبعض أشكال التداول بين المنتجين والمستهلكين. 

وهنا تصبح هيئة تنظيم الكهرباء طرفاً أساسياً في وضع قواعد واضحة ومستقرة، خصوصاً أن الملف أُحيل إليها بعد التراجع عن القرار الأخير المتعلق بتنظيم تركيب الأنظمة الأقل من 1.5 ميغاواط. 

السلامة أولاً... ولكن من دون "فاتورة تنظيم"

لا يعني تخفيف الإجراءات ترك القطاع من دون رقابة. على العكس، هناك ملفات لا يمكن التساهل فيها، أبرزها الأحمال على أسطح الأبنية، تثبيت الهياكل، التمديدات الكهربائية، الحماية من الحرائق، جودة البطاريات، وأنظمة الفصل والحماية عند ربط الإنتاج بالشبكة.

ويمكن للدولة معالجة ذلك من خلال"كود" فني موحد يلتزم به جميع العاملين في القطاع، بدلاً من تعدد الموافقات والجهات.

فالمطلوب أن يكون السؤال: هل النظام مطابق للمواصفات وآمن؟ وليس: كم معاملة يحتاج المواطن وكم سيدفع لإنجازها؟

والمرحلة المقبلة: البطاريات والنفايات الإلكترونية

هناك ملف آخر قد يصبح مشكلة كبيرة خلال السنوات المقبلة، وهو البطاريات والألواح التي تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي.

فإذا كانت الدولة تريد بناء قطاع مستدام، عليها منذ الآن وضع آلية لإلزام الشركات والمستوردين بالمساهمة في استرجاع البطاريات والمعدات التالفة وإعادة تدويرها أو التخلص منها وفق معايير بيئية.

وهذا النوع من التنظيم لا يحتاج بالضرورة إلى تحميل المواطن رسوماً جديدة؛ يمكن إدخاله ضمن مسؤولية المنتج أو المستورد.

المطلوب: "تنظيم خفيف" لا "دولة ثقيلة"

لبنان أمام فرصة لتحويل الانتشار الكبير للطاقة الشمسية من ظاهرة فرضتها الأزمة إلى جزء من إصلاح قطاع الكهرباء.

والصيغة الأكثر واقعية قد تقوم على أربع قواعد: تسجيل إلكتروني مجاني أو منخفض الكلفة، معايير تقنية موحدة، اعتماد الشركات والفنيين، ونظام واضح لصافي القياس وضخ الفائض إلى الشبكة.

بهذا النموذج، تحصل الدولة على البيانات والرقابة والسلامة، ويحصل المواطن على حماية قانونية وفنية، ويحصل المستثمر على سوق أكثر وضوحاً، فيما تستفيد شبكة الكهرباء من آلاف المنتجين الصغار بدلاً من اعتبارهم عبئاً جديداً.

فالتحدي الحقيقي لم يعد في إقناع اللبناني بالطاقة الشمسية؛ اللبناني سبق الدولة إلى ذلك. والتحدي الآن هو أن تلحق الدولة بهذا الواقع، فتضع له قواعد تحمي المواطن وتنظم السوق وتخدم قطاع الكهرباء، من دون أن تتحول الشمس نفسها إلى مصدر جديد للرسوم والمعاملات.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
إحالة موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان يعلن عن إعفاءات جديدة بقطاعي المياه والطاقة الشمسية
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: يجب إعطاء قروض للطاقة الشمسية وتحفيز المواطن على تركيب هذا النظام بدلاً من فرض ضرائب
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "تجّار لبنان الشمالي" استنكرت فرض الرسوم على الطاقة الشمسية
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

مؤسسة كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

التراجع عن

الدولة على

التركي

الترك

الكلف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-09-18
Lebanon24
04:30 | 2026-09-18
Lebanon24
04:29 | 2026-09-18
Lebanon24
04:28 | 2026-09-18
Lebanon24
04:27 | 2026-09-18
Lebanon24
04:25 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24