عون استقبل سلام في بعبدا.. وهذا ما تم بحثه

استقبل الرئيس جوزف عون، في قصر بعبدا
، صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد لاسيما منها في الجنوب حيث تتوالى الاعتداءات الإسرائيلية
على القرى والبلدات الجنوبية.
وأطلع عون سلام على نتائج لقاءاته في باريس
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني
وقوى الأمن الداخلي، كما هنّأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة.
وبحسب الرئاسة اللبنانية
، تداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة
في نيويورك، والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، وسيرأس سلام وفد لبنان
إليها. إضافة إلى البحث بالاجتماع الذي سيُعقَد في واشنطن
للبحث في الأوضاع اللبنانية.
كما تطرق البحث إلى استكمال مجلس الوزراء
درس الموازنة.