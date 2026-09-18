عون استقبل سلام في بعبدا.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل الرئيس جوزف عون، في ، صباح اليوم، نواف سلام وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد لاسيما منها في الجنوب حيث تتوالى الاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية.وأطلع عون سلام على نتائج لقاءاته في مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم وقوى الأمن الداخلي، كما هنّأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة.وبحسب الرئاسة ، تداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة لـ في نيويورك، والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، وسيرأس سلام وفد إليها. إضافة إلى البحث بالاجتماع الذي سيُعقَد في للبحث في الأوضاع اللبنانية.كما تطرق البحث إلى استكمال درس الموازنة.