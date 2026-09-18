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لبنان

"شتوة" أيلول تُغرق الطرقات.. الأمطار مُستمرة وتحذيرات من سيول وفيضانات (صور وفيديو)

إعداد "لبنان24"

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Lebanon 24
18-09-2026 | 04:00
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شتوة أيلول تُغرق الطرقات.. الأمطار مُستمرة وتحذيرات من سيول وفيضانات (صور وفيديو)
شتوة أيلول تُغرق الطرقات.. الأمطار مُستمرة وتحذيرات من سيول وفيضانات (صور وفيديو) photos 0
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استفاق اللبنانيون اليوم الجمعة على أولى أمطار أيلول، التي تسببت في تشكّل السيول وغرق عدد من الطرقات، في مشهد يتكرر عادةً مع بداية موسم الأمطار.
 
ويتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية، مركزه جنوب غرب تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا، ويحمل معه أمطارًا متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، إضافة إلى رياح ناشطة. ويستمر تأثير المنخفض حتى ظهر يوم السبت، قبل أن ينحسر تدريجيًا ويستقر الطقس.
وتوّقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا السبت غائمًا جزئيًا، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، مع انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال. كما يتكوّن الضباب على المرتفعات، ويُتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خلال فترة قبل الظهر، على أن يستقر الطقس تدريجيًا خلال النهار.
 
 
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تحذيرات من سيول وفيضانات
من جهته، حذّر الأب إيلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجوية والمناخ، من أمطار غزيرة قد تتسبب في تشكّل سيول جارفة وارتفاع منسوب المياه، خصوصًا على السواحل.
وأشار إلى أن حدة الصواعق والعواصف الرعدية ستشتد مع مرور الساعات، مع احتمال تساقط البَرَد بالتزامن مع دخول الجبهة المطرية الباردة.
وحذّر خنيصر من أن مناطق عكار وشمال لبنان، إضافة إلى جبيل والبترون وجونية وبيروت وصيدا وصور، قد تشهد سيولًا وفيضانات.
ولفت إلى أن ذروة حالة عدم الاستقرار متوقعة من ساعات ظهر اليوم الجمعة وحتى نحو التاسعة مساءً.
 
أمطار غزيرة وأضرار
وتشهد بلدات وقرى الضنية، ساحلًا ووسطًا وجردًا، هطولًا للأمطار منذ نحو الساعة الثامنة والنصف صباحًا، تشتد أحيانًا لتصبح غزيرة في بعض المناطق، وتترافق مع البَرَد والرعد، ما أدى إلى تشكّل السيول على الطرقات، وسط ضباب غطى المنطقة وتدنٍ ملحوظ في درجات الحرارة.
 
واستقبل المزارعون الأمطار بارتياح، كونها ستسهم في ريّ مزروعاتهم، ولا سيما الزيتون والحمضيات والتفاح، قبل انطلاق موسم القطاف.
وفي الشمال، أدّى الطقس الماطر إلى سقوط سقالة ضخمة من أمام إحدى الورش على الطريق البحري في أنفه.
 
 
 
 
 
كما تسببت الأمطار في سقوط شجرة على سيارة في أحد الشوارع المتفرعة مقابل نزلة المنار في طرابلس، ما أدى إلى أضرار مادية وقطع الطريق، من دون تسجيل إصابات.
 
 
 
 
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غرق أجزاء من أوتوستراد البترون وجبيل وجونية بالسيول.
وبذلك، يمكن القول إن موسم الخريف انطلق رسميًا، على أمل أن تحمل أمطار أيلول مؤشرات إيجابية لموسم الأمطار، وأن تسهم في تأمين كميات المياه التي يحتاج إليها لبنان.
 
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