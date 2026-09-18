تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسالة نصية غيّرت موائد آلاف الأسر.. ماذا خسر اللبنانيون بعد وقف المساعدات؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
18-09-2026 | 06:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رسالة نصية غيّرت موائد آلاف الأسر.. ماذا خسر اللبنانيون بعد وقف المساعدات؟
رسالة نصية غيّرت موائد آلاف الأسر.. ماذا خسر اللبنانيون بعد وقف المساعدات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في كانون الأول من عام 2023، وصلت إلى آلاف الهواتف في لبنان رسالة نصية قصيرة.. بضع كلمات كانت قد حددت مصير مائدة الأسرة في الأشهر التالية: "هل ستكون مستمرة في برنامج الأغذية العالمي، أم مستبعدة منه؟"، حيث لم يكن القرار متعلقاً بتقييم جديد لحال الأسر، بل بنقص حاد في التمويل، اضطر البرنامج إلى تقليص عدد المستفيدين من 58,501 أسرة إلى 25,160 أسرة فقط، أي خروج أكثر من 33 ألف أسرة من دائرة الدعم دفعة واحدة.
Advertisement
الطرد الذي كانت تحصل عليه هذه الأسر لم يكن كبيراً، إذ كان يضم نحو 20 كيلوغراماً، بقيمة تقارب 32 دولاراً، يُوزَّع بمعدل "طرد"لكل فردين وبحد أقصى ثلاثة "طرود" للأسرة الواحدة. لكنه كان يمثل نحو 30% من الإنفاق الغذائي الشهري للأسرة اللبنانية المتوسطة. صحيح انه رقم صغير على الورق، لكنه كان يسد فجوة حقيقية في بيوت كثيرة.
ماذا يحدث فعلياً حين يُقطع هذا الخيط؟
 
للإجابة عن هذا السؤال، اطّلع "لبنان24" على عدد من الدراسات أظهرت انّه بعد ستة أشهر فقط، تراجع مؤشر استهلاك الغذاء لدى الأسر المستبعدة بنسبة تقريبية أكثر من 2.5% وصولا إلى 3%، وفي تفاصيل هذه الارقام، انخفض استهلاك عدد من المواد الغذائية التي كانت الاسر تعتمد عليها عبر المساعدات، أهمّها انخفاض استهلاك البقول، أحد أهم مصادر البروتين النباتي في المطبخ اللبناني، واستهلاك السكر تراجع، والزيوت والدهون.
والأثر لم يتوقف عند حدود الطبق. فقد تراجع الرضا عن الحياة، وانخفضت الرفاهية النفسية لدى الأسر المستبعدة، كما تراجعت ثقتها بوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية .
من يُستبعد... ولماذا؟
مصدر متابع للملف قال لـ"لبنان24" إنّ جزءًا كبيرًا من المشكلة لم يكن في حجم الدعم بل في طريقة اختيار من يستحقه.
وحسب المصدر، مُنحت 960 أسرة مهلة إضافية مدتها ستة أشهر قبل قطع الدعم نهائياً، على أمل أن تستعد لهذا الانتقال. لكن أوضاع هذه الأسر انتهت مشابهة تماماً لأوضاع الأسر التي قُطع عنها الدعم فوراً بلا إنذار.
ما بعد الأرقام..
في السياق، تقدر الارقام وجود 1.24 مليون شخص في لبنان ضمن مرحلة الأزمة الغذائية أو أسوأ، مع ارتفاع هذه النسبة في بعض أقضية الجنوب إلى ما بين 55 و65% من السكان.
وعليه، وقف المساعدة، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والنقل وتراجع التمويل الدولي، لا يُلغي كلفة إعالة هذه الأسر، بل ينقلها فقط من ميزانية الجهة المانحة إلى دفتر ديون البقالة، وإلى صحة الأسرة، وإلى عدد الوجبات التي تُحذف من يومها.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
منسق الشؤون الإنسانية الأممي لوران بوكيرا: الأمم المتحدة قلقة بشدة إزاء نزوح آلاف الأسر في محافظة تعز اليمنية
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:35:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حبشي: "اتفاق الإطار" ساهم باسترداد 5 أسرى لبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:35:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أنطوان حبشي: اتفاق الإطار ساهم باسترداد 5 أسرى لبنانيين من إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:35:02 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: إطلاق إسرائيل لأسرى لبنانيين مؤشر على ضغط أميركي
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:35:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

وكالات الأمم المتحدة

التمويل الدولي

الأمم المتحدة

اللبنانية

لبنان24

على أمل

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-09-18
Lebanon24
10:36 | 2026-09-18
Lebanon24
10:29 | 2026-09-18
Lebanon24
10:26 | 2026-09-18
Lebanon24
10:11 | 2026-09-18
Lebanon24
10:01 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24