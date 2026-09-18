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لبنان

الرفاعي: المقدسات فوق الصراعات والدماء فوق الانتقام

Lebanon 24
18-09-2026 | 04:48
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أكد مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ الدكتور بكر الرفاعي في خطبة الجمعة أن الحروب لا تنتهي عند حدود الميدان، بل تصل إلى لقمة العيش والمحروقات والأسواق وفرص العمل، داعياً إلى دولة تقوم بمسؤولياتها ومسؤولين يحفظون الأمانة ومجتمع متكافل وتجار لا يستغلون حاجات الناس ومواطنين يحفظون السلم الأهلي.
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وشدد على أن الأمن من أعظم نعم الله، مستشهداً بدعاء سيدنا إبراهيم ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾، ومؤكداً أن مكة المكرمة ليست ساحة حرب، وأن حرمة المقدسات لا يجوز أن تكون موضعاً للصراع. كما شدد على أن المسجد الأقصى قضية مقدسة، ونرفض الاعتداء على المصلين وأهل القدس، كما نرفض انتهاك حرمة مكة والمدينة.

ولفت إلى أن الإسلام الذي عظّم حرمة المكان عظّم حرمة الإنسان، فلا الطفل ولا المرأة ولا المدني هدف، ولا يجوز تحويل حياة الناس إلى وقود للصراعات. وأكد أن الحق لا يتغير بتغير أسماء الفاعلين: نرفض قتل الأبرياء في غزة وكل ظلم يطال الإنسان بغير حق، فالمقدسات فوق الصراعات، والدماء فوق الانتقام، والعدل فوق الاصطفاف، والرحمة لا تتجزأ.

وختم بالدعاء بأن يجعل مكة والمدينة والقدس آمنة، وأن يرفع البلاء عن غزة، ويحفظ لبنان وأهله وبعلبك والهرمل والجنوب، ويبعد عنهم الفتن والحروب.
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