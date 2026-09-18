الرفاعي: المقدسات فوق الصراعات والدماء فوق الانتقام

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وشدد على أن الأمن من أعظم نعم الله، مستشهداً بدعاء سيدنا إبراهيم ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾، ومؤكداً أن مكة المكرمة ليست ساحة حرب، وأن حرمة المقدسات لا يجوز أن تكون موضعاً للصراع. كما شدد على أن قضية مقدسة، ونرفض الاعتداء على المصلين وأهل ، كما نرفض انتهاك حرمة مكة والمدينة.ولفت إلى أن الذي عظّم حرمة المكان عظّم حرمة الإنسان، فلا الطفل ولا المرأة ولا المدني هدف، ولا يجوز تحويل حياة الناس إلى وقود للصراعات. وأكد أن الحق لا يتغير بتغير أسماء الفاعلين: نرفض قتل الأبرياء في غزة وكل ظلم يطال الإنسان بغير حق، فالمقدسات فوق الصراعات، والدماء فوق الانتقام، والعدل فوق الاصطفاف، والرحمة لا تتجزأ.وختم بالدعاء بأن يجعل مكة والمدينة والقدس آمنة، وأن يرفع البلاء عن غزة، ويحفظ وأهله وبعلبك والهرمل والجنوب، ويبعد عنهم الفتن والحروب.