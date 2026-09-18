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لبنان

المطران إبراهيم يهنئ المهندس أسعد نكد بتجديد عقد كهرباء زحلة

Lebanon 24
18-09-2026 | 05:11
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المطران إبراهيم يهنئ المهندس أسعد نكد بتجديد عقد كهرباء زحلة
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هنّأ رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد، بمناسبة قرار مجلس الوزراء تجديد العقد التشغيلي لشركة كهرباء زحلة مع الدولة اللبنانية لمدة أربع سنوات جديدة.
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وأشاد المطران إبراهيم بالمهندس نكد وبالجهود التي يبذلها وفريق العمل في شركة كهرباء زحلة، معتبراً أن التجربة التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية جعلت من زحلة والبلدات الواقعة ضمن نطاقها حالة مميزة في قطاع الكهرباء، لناحية استقرار التغذية وجودة الخدمة، في وقت لا تزال معظم المناطق اللبنانية تعاني من التقنين ومشكلات الكهرباء والاعتماد على المولدات الخاصة.

وأكد المطران إبراهيم أن استمرار هذه التجربة وتطويرها يشكلان مصلحة أساسية لأبناء زحلة والبقاع، لما للكهرباء المستقرة من انعكاس مباشر على حياة المواطنين والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

كما نوّه بما أعلنه المهندس نكد عن التوجه إلى إنتاج الكهرباء بواسطة مولدات تعمل على الغاز القادم من الأردن، معتبراً أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، يمكن أن تساهم في خفض كلفة الإنتاج والتخفيف من قيمة فاتورة الكهرباء عن المواطنين، إلى جانب تحسين كفاءة الإنتاج.

وختم المطران إبراهيم متمنياً للمهندس نكد ولشركة كهرباء زحلة التوفيق في المرحلة المقبلة، ومواصلة تطوير الشبكة والخدمة والحفاظ على المستوى الذي جعل من تجربة كهرباء زحلة تجربة مختلفة في لبنان
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