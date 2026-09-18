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لبنان

الرئيس عون بحث مع سلام في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.. واستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
18-09-2026 | 05:13
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الرئيس عون بحث مع سلام في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.. واستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي
الرئيس عون بحث مع سلام في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.. واستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي photos 0
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد لا سيما منها في الجنوب حيث تتوالى الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية .
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واطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته امس في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي ، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة التي عقدت قبل يومين .
وتداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل وسيرأس الرئيس سلام وفد لبنان اليها، و في الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية. كما تطرق البحث إلى استكمال مجلس الوزراء درس الموازنة.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي 
واستقبل الرئيس عون وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة  السيد إرنستو راميريز ريغو، ضمّ الممثل الجديد للصندوق في بيروت يحيا سعيد والسيدة مايا شويري.
في مستهل اللقاء، هنّأ الوفد الرئيس عون على إقرار قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، ناقلاً إليه تحيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وتقديرها للجهود التي يبذلها لبنان للمضي قدماً في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.
ووضع الوفد الرئيس عون في أجواء المحادثات التي أجراها خلال مهمته في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، وتناول البحث بصورة خاصة مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، حيث عرض وفد الصندوق ملاحظاته حول عدد من العناصر التي يعتبرها أساسية لضمان معالجة متوازنة وقابلة للتنفيذ للخسائر المالية، بما يساهم في إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والقيام بدوره في تمويل الاقتصاد.
كما عرض الوفد ملاحظاته الأولية حول مشروع موازنة العام 2027 والسياسات المالية المرتبطة بها، في إطار العمل على تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ومواصلة الإصلاحات المطلوبة.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية، وإلى حاجات إعادة الإعمار، ولا سيما في الجنوب والمناطق المتضررة. واستمع الوفد إلى رؤية الرئيس عون للمرحلة المقبلة ولعملية إعادة بناء هذه المناطق وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية فيها.
وجرى البحث كذلك في الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة.
وشدّد الرئيس عون على أهمية أن تفضي المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة .كما أكد على أهمية البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن، ومواصلة العمل بروح من التعاون والمرونة للتوصل إلى تفاهم حول المسائل المتبقية.
وتركز البحث على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والبناء على التقدم المحقق بهدف التوصل إلى برنامج إصلاحي متكامل يساهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي ووضع لبنان على مسار التعافي والنمو.
 
Image
رئيس بلدية بعبدا
والتقى الرئيس عون رئيس بلدية بعبدا هنري حلو الذي بحث مع رئيس الجمهورية شؤونا بلدية وحاجات منطقة بعبدا. 
 
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