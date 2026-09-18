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لبنان

في كورنيش النهر... نشلا هاتفاً وقوى الأمن حدّدت هويّتهما وأوقفتهما

Lebanon 24
18-09-2026 | 07:05
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في كورنيش النهر... نشلا هاتفاً وقوى الأمن حدّدت هويّتهما وأوقفتهما
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي كل أنواع الجرائم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، وأثناء وجود أحد الأشخاص من الجنسية البنغلادشية على الرصيف العام في محلّة كورنيش النهر، أقدم شخصان يستقلّان درّاجة آلية على نشل هاتفه الخلوي.
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وبنتيجة المتابعة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة الفاعلَين وتوقيفهما، وتبيّن أنّهما من أصحاب السوابق الجرمية، وهما:

– خ. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)

– ه. ح. (مواليد عام 1988، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة درّاجة آلية

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ عملية النشل المذكورة.

أودع الموقوفان مع الدرّاجة الآلية القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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