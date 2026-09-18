في كورنيش النهر... نشلا هاتفاً وقوى الأمن حدّدت هويّتهما وأوقفتهما

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة مرتكبي كل أنواع الجرائم وتوقيفهم في مختلف المناطق ، وأثناء وجود أحد الأشخاص من الجنسية البنغلادشية على الرصيف العام في محلّة ، أقدم شخصان يستقلّان درّاجة آلية على نشل هاتفه الخلوي.وبنتيجة المتابعة، تمكّنت مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة الفاعلَين وتوقيفهما، وتبيّن أنّهما من أصحاب السوابق الجرمية، وهما:– خ. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)– ه. ح. (مواليد عام 1988، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة درّاجة آليةبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ عملية النشل المذكورة.أودع الموقوفان مع الدرّاجة الآلية القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.