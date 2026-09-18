لبنانيون وسوريون... هذه حصيلة توقيفات الجيش في الشمال

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
نفّذت وحدات من الجيش في منطقة الشمال
مهمات مختلفة شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، أوقفت بنتيجتها 11 مواطنًا و 9 سوريين وفقًا لما يلي:
توقيف المواطنين (م.م.) و(ا.ف.) و(ب.ب.) و(ب.ص.) والسوري (م.ز.) في منطقة التبانة
– طرابلس
لإقدامهم على السطو المسلح على إحدى الشركات وإطلاقهم النار ما أدى إلى إصابة مواطن.
توقيف المواطنين (ب.ح.) و(ع.ا.) و(م.ح.) و(ع.ن.) في بلدة الكنيسة – عكار
، لحيازتهم مسدسًا حربيًّا وكمية من حبوب الكبتاغون.
توقيف المواطن (ا.س.) في منطقة جبل محسن – طرابلس لإطلاقه النار، وضبطت سلاحًا حربيًّا في حوزته.
توقيف المواطنَين (ك.ه.) و(ر.ب.) عند حاجز المدفون – البترون
لحيازتهما مسدسَين حربيَّين، و 8 سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية
دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.