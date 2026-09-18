تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسامني: مسار استعادة الربط الجوي المباشر مع أميركا يشكل جزءًا من رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران

Lebanon 24
18-09-2026 | 07:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رسامني: مسار استعادة الربط الجوي المباشر مع أميركا يشكل جزءًا من رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران
رسامني: مسار استعادة الربط الجوي المباشر مع أميركا يشكل جزءًا من رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختتمت وزارة الأشغال العامة والنقل، في السرايا الحكومية، ورشة عمل الجهات المعنية بالنقل الجوي في لبنان، بعد يومين من الاجتماعات والمناقشات التي جمعت الجهات اللبنانية المختصة بالطيران والأمن وشركاء دوليين، بدعم استشاري فني من مجموعة البنك الدولي.
Advertisement

وخلصت الورشة إلى مجموعة من المقررات والخطوات العملية الهادفة إلى تعزيز قطاع الطيران اللبناني ورفع مستوى جهوزيته، وتحديد الأولويات والمسؤوليات المؤسسية بما يخدم تطوير الربط الجوي للبنان إقليميًا ودوليًا والتقدم نحو استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة.

وتركزت المناقشات على منظومة الطيران في لبنان وهيكليتها المؤسسية، واتفاقات الخدمات الجوية، ومتطلبات السلامة والأمن والتشغيل، والجهوزية لعملية التقييم الدولي لسلامة الطيران (IASA) التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، ومتطلبات أمن المطارات وفق إطار تقييم المطارات الأجنبية لدى إدارة أمن النقل الأميركية (TSA)، إلى جانب معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). 

وأكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن" انتهاء الورشة يشكل بداية مرحلة العمل على تنفيذ ما تم التوصل إليه"، مشددًا على "أهمية الانتقال المنظم من تحديد المتطلبات إلى استكمال الإجراءات اللازمة وفق المعايير الدولية".

وأشار إلى أن "مسار استعادة الربط الجوي المباشر مع الولايات المتحدة يشكل جزءًا من رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران اللبناني وتعزيز الثقة به، بما ينعكس على موقع لبنان واتصاله بالانتشار اللبناني، وعلى فرص الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي".

وأوضح رسامني أن "مقررات الورشة ستُترجم إلى خطوات عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال اجتماعات دورية لمتابعة التقدم في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها".

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع التطوير المؤسسي الجاري في قطاع الطيران وبرنامج تحديث مطار رفيق الحريري الدولي، الذي يشمل تطوير منظومات الأمن والسلامة والتكنولوجيا وتحسين تجربة المسافرين، ضمن توجه الوزارة نحو بناء قطاع طيران أكثر كفاءة وأمانًا واستجابة للمتطلبات والمعايير الدولية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: إعادة تعزيز دور مرفأ بيروت تشكّل جزءاً أساسياً من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني اطلع من رئيس "مؤسسة مطار بيروت الدولي" على رؤيته لتطوير المرفق
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بصبوص يعلن رؤية تطويرية لقطاع النقل: منظومة رقمية وآمنة تعزز موقع لبنان اللوجستي
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وجهت إدارتي بالسماح لكافة شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الأشغال العامة والنقل

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

الولايات المتحدة

البنك الدولي

رفيق الحريري

اللبنانية

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-09-18
Lebanon24
10:36 | 2026-09-18
Lebanon24
10:29 | 2026-09-18
Lebanon24
10:26 | 2026-09-18
Lebanon24
10:11 | 2026-09-18
Lebanon24
10:01 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24