تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معرض رشيد كرامي الدولي إستضاف بيار دوكين في محاضرة حول أولويات بناء لبنان

Lebanon 24
18-09-2026 | 10:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
معرض رشيد كرامي الدولي إستضاف بيار دوكين في محاضرة حول أولويات بناء لبنان
معرض رشيد كرامي الدولي إستضاف بيار دوكين في محاضرة حول أولويات بناء لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استضاف معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الديبلوماسي والخبير الاقتصادي الفرنسي بيار دوكين، في محاضرة ألقاها باللغة الفرنسية، تناول فيها مجموعة من القضايا الأساسية التي رأى ضرورة إعادة وضعها في صدارة النقاش العام في لبنان، بعيداً من حصر الاهتمام بالأزمات المالية والمصرفية.
Advertisement

وقسّم دوكين مداخلته إلى خمسة محاور رئيسية، شبّهها بـ«الحواس الخمس»، انطلاقاً من رؤية تقوم على أن إعادة بناء لبنان تتطلب مقاربة شاملة تتيح للمجتمع تحديد احتياجاته واستشراف مستقبله.

وتناول في هذا السياق سبل مكافحة البطالة والفقر من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، بما يساهم في خلق فرص عمل والحد من هجرة الشباب والكفاءات.

كما تطرّق إلى تحديات التعليم والشيخوخة وحقوق المواطنين، إضافة إلى ملف الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى الإمكانات التي يمتلكها لبنان في مجال إنتاج الطاقة من موارده الطبيعية، ولا سيما المياه والرياح.

وشدّد دوكين على أهمية تحويل هذه الملفات إلى عناوين دائمة للنقاش والمساءلة، داعياً اللبنانيين، ولا سيما المجتمع المدني، إلى المبادرة وفتح الملفات الأساسية التي من شأنها المساهمة في إعادة بناء الدولة والمجتمع.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، من طرق ونقل مشترك وسائر الخدمات العامة، أكد دوكين أنها تقع في صلب مسؤوليات الدولة، فيما تتمثل مسؤولية المجتمع المدني والمواطنين في المطالبة بهذه الخدمات ومتابعة تنفيذها ومساءلة المسؤولين عنها.

واستعرض دوكين جانباً من تجربته مع البنك الدولي، متوقفاً عند الشروط والإصلاحات المرتبطة بتقديم الدعم إلى لبنان، ومشدداً على ضرورة وضع برنامج متكامل للنهوض بالبلاد، وصفه بأنه بمثابة "خطة مارشال للبنان".

 
مواضيع ذات صلة
العناني جال وسلامة وبعاصيري في طرابلس وتفقد خان العسكر ومعرض رشيد كرامي
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بيار دوكان ضيف "ESA Business School" في حوار حول الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نهضة كبيرة.. معرض رشيد كرامي يستقبل 250 ألف زائر!
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: حماية التعلّم اليوم وبناء النظام التربوي الذي سيحتاج إليه لبنان غدًا
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الخبير الاقتصادي

المجتمع المدني

الخدمات العامة

البنك الدولي

الفرنسية

القضايا

طرابلس

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-09-18
Lebanon24
10:36 | 2026-09-18
Lebanon24
10:29 | 2026-09-18
Lebanon24
10:26 | 2026-09-18
Lebanon24
10:11 | 2026-09-18
Lebanon24
09:55 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24