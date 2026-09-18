معرض رشيد كرامي الدولي إستضاف بيار دوكين في محاضرة حول أولويات بناء لبنان

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استضاف معرض رشيد كرامي الدولي في الديبلوماسي والخبير الاقتصادي الفرنسي دوكين، في محاضرة ألقاها باللغة ، تناول فيها مجموعة من الأساسية التي رأى ضرورة إعادة وضعها في صدارة العام في ، بعيداً من حصر الاهتمام بالأزمات المالية والمصرفية.وقسّم دوكين مداخلته إلى خمسة محاور رئيسية، شبّهها بـ«الحواس الخمس»، انطلاقاً من رؤية تقوم على أن إعادة بناء لبنان تتطلب مقاربة شاملة تتيح للمجتمع تحديد احتياجاته واستشراف مستقبله.وتناول في هذا السياق سبل مكافحة البطالة والفقر من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، بما يساهم في خلق فرص عمل والحد من هجرة الشباب والكفاءات.كما تطرّق إلى تحديات التعليم والشيخوخة وحقوق المواطنين، إضافة إلى ملف الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى الإمكانات التي يمتلكها لبنان في مجال إنتاج الطاقة من موارده الطبيعية، ولا سيما المياه والرياح.وشدّد دوكين على أهمية تحويل هذه الملفات إلى عناوين دائمة للنقاش والمساءلة، داعياً اللبنانيين، ولا سيما ، إلى المبادرة وفتح الملفات الأساسية التي من شأنها المساهمة في إعادة بناء الدولة والمجتمع.وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، من طرق ونقل مشترك وسائر ، أكد دوكين أنها تقع في صلب مسؤوليات الدولة، فيما تتمثل مسؤولية المجتمع المدني والمواطنين في المطالبة بهذه الخدمات ومتابعة تنفيذها ومساءلة المسؤولين عنها.واستعرض دوكين جانباً من تجربته مع ، متوقفاً عند الشروط والإصلاحات المرتبطة بتقديم الدعم إلى لبنان، ومشدداً على ضرورة وضع برنامج متكامل للنهوض بالبلاد، وصفه بأنه بمثابة "خطة مارشال للبنان".