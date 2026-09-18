تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

يدير شبكة واسعة للاتجار بالمخدّرات.. وقوى الأمن أوقفته في عين عنوب

Lebanon 24
18-09-2026 | 10:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
يدير شبكة واسعة للاتجار بالمخدّرات.. وقوى الأمن أوقفته في عين عنوب
يدير شبكة واسعة للاتجار بالمخدّرات.. وقوى الأمن أوقفته في عين عنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول وجود أحد المطلوبين بجرائم مخدّرات في بلدة عين عنوب – عاليه، وبحوزته هويّة مزوّرة.
Advertisement
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، وبتاريخ 25-08-2026، تمكّنت إحدى دوريات المكتب، بالتنسيق مع المجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة، من توقيفه في المحلّة على متن سيارة من نوع “كيا”، وتبيّن أنّه يُدعى:
م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني)
وهو مطلوب بموجب /4/ مذكرات توقيف بجرائم مخدرات
وبتفتيشه والسيارة، عُثر بحوزته على مسدّس حربي وممشط وطلقات صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى /5/ هواتف خلوية يستخدمها في إدارة شبكته للاتجار بالمخدّرات وترويجها، وهويّتَين مزوّرتَين تحملان رسمه الشمسي.
بالتحقيق معه، بيّن أنّه يدير شبكة واسعة للاتجار بالمخدّرات، من خلال مروّجين يعملون لصالحه.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف جميع المتورّطين.
 
Image
مواضيع ذات صلة
تونس.. تفكيك شبكة للإتجار بالآثار في نابل
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار أمني واسع لقوى الأمن الداخلي في طرابلس وضواحيها
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط 38 كلغم من الكريستال
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تخزين مخدرات في الأشرفية... وتوقيف شبكة يديرها "البلجيكي" و"روبن"
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:11 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-09-18
Lebanon24
10:36 | 2026-09-18
Lebanon24
10:29 | 2026-09-18
Lebanon24
10:11 | 2026-09-18
Lebanon24
10:01 | 2026-09-18
Lebanon24
09:55 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24